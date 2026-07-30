'18번 → 59번' 양민혁, 올해도 토트넘서 못볼듯…프리시즌 동행에도 전망 '먹구름'

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[스포츠조선 박상경 기자] 올해도 토트넘 홋스퍼에서 양민혁(20)의 모습을 보지 못할까.

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유럽 진출 후 세 번째 시즌에 접어든 양민혁의 행보에 관심이 쏠린다. 지난 시즌 챔피언십(2부리그) 코번트리시티에서 시즌을 보낸 양민혁은 원소속팀인 토트넘으로 복귀해 프리시즌 일정을 소화 중이다. 29일(한국시각) 호주 시드니에서 펼쳐진 시드니FC전에 후반 교체투입 됐지만, 후반 24분 빅찬스를 놓치면서 아쉬움을 자아냈다.

양민혁은 앞서 MK돈스, 오클랜드FC와의 프리시즌 경기에 출전했다. 토트넘은 오는 8월 1일 홍콩에서 첼시전을 치르고, 헤타페(8월 8일), 호펜하임(8월 15일)과 프리시즌 일정을 소화한 뒤, 8월 22일 브렌트포드와 2026~2027 프리미어리그 1라운드를 갖는다.

프리시즌은 어디까지나 선수 컨디션과 전술 숙련도를 체크하고 옥석을 가리는 테스트 무대다. 지난 시즌 막판 로베르토 데 제르비 감독 체제로 전환해 간신히 강등을 면한 토트넘은 전력 재편 작업이 한창이다. 마테우스 페르난데스, 산드로 토날리를 영입했고, 나머지 자리에도 여러 선수의 이적-방출 소식이 들리고 있다. 양민혁에겐 충분히 기회를 얻을 수 있는 무대다.

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다만 양민혁이 프리시즌을 토트넘에서 완수할 수 있을지는 미지수다.

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양민혁은 올 시즌을 앞두고 등번호가 18번에서 59번으로 변경됐다. 큰 의미를 두기 어려운 부분일 수도 있으나, 주전급이 다는 번호는 아니라는 점을 곱씹어볼 수밖에 없다. 양민혁의 등번호가 페르난데스에게 돌아간 점도 의미하는 바가 크다.

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지난 시즌 기록도 되돌아 볼 만하다. 양민혁은 토트넘에서 프리시즌을 소화하다 포츠머스로 임대됐고, 후반기에는 코번트리로 재임대 됐다. 포츠머스에서는 17경기(선발 11경기)를 뛰었으나, 코번트리에서는 4경기(선발 1경기) 출전에 그쳤다. 당시 챔피언십 1위였던 코번트리가 부상자 복귀와 부진했던 기존 자원의 반등으로 주전 경쟁 환경이 녹록지 않았던 것은 사실이나, 임대생 양민혁이 프랭크 램파드 감독의 시선을 끌었다면 한 자리를 가져갈 수도 있었던 상황이었다. 결과적으로 실패로 끝난 임대 생활은 토트넘에서의 주전 경쟁에도 분명 좋은 요소는 아니다.

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올해로 20세인 양민혁은 여전히 성장 가능성이 높은 선수로 꼽힌다. 비슷한 연령대의 선수들이 임대 생활을 거쳐 1군으로 올라오는 경우는 흔하다. 토트넘도 당장 양민혁에게 성과를 바라기 보다, 임대 기회를 통해 실전 경험 축적과 성장에 초점을 둘 것으로 보인다. 다만 퀸스파크레인저스(QPR), 포츠머스, 코번트리에서 챔피언십을 경험하면서 두각을 나타내지 못했던 점 탓에 임대 방향성이 바뀔 가능성은 존재한다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com