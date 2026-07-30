정몽규 회장 "'카타르 16강' 벤투 감독 재계약, 조건없는 4년 연장 원해 성사 안돼"[청문회 live]

의원 질의에 답하는 정몽규 전 대한축구협회장

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[스포츠조선 전영지 기자]"벤투 감독은 조건 없는 4년 연장 계약을 고집해 계약하지 못했다."

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정몽규 전 대한축구협회장이 30일 국회 문체위 현안 청문회에서 카타르월드컵 16강행에 성공한 벤투 감독과 재계약 하지 않은 이유를 밝혔다.

임오경 더불어민주당 의원은 히딩크부터 홍명보 감독까지 대한민국 A대표팀 감독 18명의 평균 재임기간이 1.3년에 불과하다는 점을 지적한 후 정몽규 전 회장을 향해 "벤투 감독은 4년 최장수 감독인데 카타르월드컵 16강 이뤘다. 왜 재계약을 하지 않았는지" 질의했다.

이에 대해 정 회장은 "재계약은 6개월 전에 해야 하는데 벤투 감독이 4년간 여러 가지 우여곡절이 많았다. 벤투에 대한 비난도 많았다. 똑같은 선수, 똑같은 전술로 똑같이 한다, 벤투 이후가 걱정이라는 비판이 있었다"면서 "재계약을 못한 이유는 벤투 감독이 4년 계약을 고집했다. 협회는 1년 연장 계약을 제안했고 4강 이상시 월드컵까지 계약하겠다고 했는데 벤투 감독이 거절했다. 4년 이상은 안하겠다고 해서 하지 못했다"고 설명했다.

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임 의원은 "벤투 감독은 4년 연장을 원했지만 협회가 8년에 대해서는 부담스러워 했다고 한다"고 전언하자 정 회장은 거듭 벤투에 대한 비난이 많았고 조건 없는 4년 계약을 원했기 때문에 재계약이 성사되지 않았다"고 설명했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com