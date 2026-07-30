'韓 축구 수비의 미래' 이한범 초대박! 110억에 클리프 브뤼허 이적 임박…차근차근 스펙업 중 '포스트 김민재' 유력

이한범. 사진=사샤 타볼리에리 SNS 캡처.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 경기를 펼치는 이한범의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]덴마크 FC 미트윌란에서 뛰던 이한범이 새로운 도전을 시작한다. 행선지는 벨기에의 클리프 브뤼허다.

Advertisement

벨기에 HLN은 30일(한국시각) '클리프 브뤼허가 이한범(24)과 원칙적 합의에 도달했다'며 '클리프 브뤼헤는 이번 월드컵에 출전한 그를 영입하기 위해 700만유로(약 110억원)가 조금 넘는 금액에 보너스까지 지급할 예정이다'고 보도했다.

대한민국 월드컵 대표팀이 23일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 산니콜라스의 에스타디오 우니베르시타리오에서 비공개 훈련을 가졌다. 이한범이 훈련 전 열린 기자회견에서 질문에 답하고 있다. 산니콜라스(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.23/

클리프 브뤼헤에는 이미 아시아 선수들이 꽤 있다. 중국 선수 왕상위안과 일본인 시온 혼마에 이어, 한국의 이한범이 합류한다. 클리프 브뤼헤는 이한범의 이적과 관련해 이날 FC 미트윌란과 합의에 도달했다고 한다.

매체는 '한국 대표팀의 주전 선수인 이한범의 이적료는 클리프 브뤼헤가 700만 유로를 훌쩍 넘는 금액을 지불하는 조건이다'며 '원칙적으로 주전으로 뛰어야 하는 국가대표 선수라는 점을 고려하면 충분히 감당할 수 있는 금액이다'고 전했다. 이어 '특히 부상 중인 조엘 오르도네스가 복귀하기 전까지는 더욱 그렇다'고 덧붙였다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 경기에 나선 이한범의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

Advertisement

이한범이 곧바로 출전 자격을 얻는 것은 사실상 불가능하다. 아직 이적 절차를 마무리해야 하기 때문이다. 그가 합류하기 전까지는 요르네 스필레르스가 계속 주전으로 출전할 예정이다. 이한범이 합류하는 즉시 주전 수비수 자리를 차지할지 관심이 집중된다. 이한범은 지난 월드컵에서 김민재(바이에른 뮌헨)과 함께 좋은 호흡을 보였다. 빠른 스피드와 투지, 그리고 피지컬을 바탕으로 한국 축구의 미래를 책임질만한 수비수로 평가된다. 한계단씩 스펙업하고 있는 이한범이 유럽 주요리그에 입성하는 것은 시간 문제로 보인다.

Advertisement

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com