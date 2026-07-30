홍명보 전 감독 '38억 연봉설' 적극 해명 "법적 조항으로 직접 거론 NO→그 정도는 절대 아니다…훨씬 적다"[청문회 live]

30일 국회 문화체육관광위원회에서 대한축구협회 현안 관련 청문회가 열렸다. 증인으로 출석한 홍명보 전 축구대표팀 감독.

30일 국회 문화체육관광위원회에서 대한축구협회 현안 관련 청문회가 열렸다. 증인으로 출석한 정몽규 전 대한축구협회장, 홍명보 전 축구대표팀 감독.

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[국회=스포츠조선 김가을 기자]홍명보 전 축구대표팀 감독의 '38억 연봉설'에 입을 땠다.

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30일 국회 문화체육관광위원회는 대한축구협회(KFA) 청문회를 진행했다. 문체위는 2026년 북중미월드컵 조별리그 탈락 후 여론의 뭇매 속에 KFA 운영 전반의 문제점을 살피고자 청문회 개최를 의결했다.

이 자리에는 정몽규 전 KFA 회장, 홍명보 전 감독, 이용수 회장 직무대행, 김승희 전무이사, 김병지 부회장, 김정배 전 부회장, 문진희 심판위원장 등 증인 15명 중 13명이 참석했다. 이임생 전 기술총괄이사와 박항서 전 부회장이 불출석 사유서를 냈다. 출석 의무가 없는 참고인엔 박지성 K-축구 혁신위 공동위원장, 이영표, 박주호 위원 등 13명이 채택됐지만 9명이 불출석 사유서를 냈다.

30일 국회 문화체육관광위원회에서 대한축구협회 현안 관련 청문회가 열렸다. 증인으로 출석한 홍명보 전 축구대표팀 감독.

정준호 의원은 홍 전 감독을 향해 "특혜가 많았던 것 같다. 울산 HD 시절보다 국가대표 감독 연봉이 많다는 말이 있다. 대한축구협회에 관련 자료를 요청했는데 답이 오지 않았다. 38억선이라는 말이 있다"고 물었다.

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홍 감독은 "관련해서는 밝히지 않는다는 조항이 있어서 직접적으로 말씀드릴 수는 없지만 그 정도는 절대 아니다. 훨씬 적다. 그걸 밝힐 수 없는 조항이 있다"고 말했다. 정 의원이 "위약금을 무느냐"고 재차 묻자 "법적 조항이 있다. 금액은 상호합의"라며 "(부정적으로 비춰지는 것에) 죄송하다"고 말했다.

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앞서 배현진 의원은 홍 감독에게 '사과했으면 좋겠다'고 했다. 홍 감독은 "내가 감독이었고, 감독이란 자리는 결과로 평가 받는 자리다. 결과가 좋지 않아서 그에 있었던 모든 것들은 나의 책임"이라며 "(감독 선임 절차) 내가 집 앞에서 만난 것이 불투명하게 생각하실 수는 있다고 생각하지만 어떤 특혜나 이익을 요구한 적은 한 번도 없다"고 했다.

한편, 국민의힘이 지난 23일 상임위에 전격 합류하며 하반기 새 문체위 구성이 완료됐다. 더불어민주당은 이재정 문체위원장, 이정문 간사, 노종면, 임오경, 정준호, 조계원, 진선미, 최민희 위원, 국민의힘은 조은희 간사, 김석기, 김승수, 배현진, 윤용근, 정연욱 위원으로 구성됐다.

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국회=김가을 기자 epi17@sportschosun.com