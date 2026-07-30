'충격, 동영상 하나에 호평이 쏟아졌다' 바이에른 뮌헨 스타 김민재, 축구화 선물에 모두가 놀랐다.."그걸 받은 어린이는 평생을 잊지 못할 것이다"

김민재가 한 어린이 팬에게 축구화를 벗어 선물하고 있다. 캡처=바이에른 뮌헨 구단 SNS

FC Bayern's Kim Min-jae, of South Korea, works out during a soccer training session, Tuesday, July 28, 2026, in Rottach-Egern Germany. (Angelika Warmuth/dpa via AP) GERMANY OUT; MANDATORY CREDIT

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노주환 기자]한국 국가대표 센터백 김민재의 소속 클럽 바이에른 뮌헨이 공식 SNS에 올린 동영상 하나로 난리가 났다. 김민재가 자신이 신고 있던 축구화를 벗어 한 어린이 축구팬들에게 선물했기 때문이다.

Advertisement

북중미월드컵 대회 참가를 마친 김민재는 최근 뮌헨 구단의 프리시즌 캠프에 합류해 팀 훈련을 시작했다. 뮌헨 선수단은 현재 독일 뮌헨 남부 로타흐 에게른 소재 훈련장에서 캠프를 진행 중이다. 이 곳은 테게른제 호수와 알프스 산맥이 만나는 곳으로 유명 휴양 마을이다. 이 곳에 뮌헨 클럽 팬들이 찾아 선수들의 훈련 모습을 지켜보곤 한다. 선수들은 팀 훈련 전후로 몰려든 팬들에게 사인을 해주거나 핸드폰 사진 촬영에 응한다.

구단은 30일 공식 채널에 김민재가 한 남자 어린이 팬의 요청에 따라 축구화를 선물하는 동영상을 올렸다. 이 영상을 보면 자신의 유니폼에 김민재로부터 사인을 받은 팬이 "내가 당신의 축구화를 가질

김민재가 한 어린이 팬에게 축구화를 벗어 선물하고 있다. 캡처=바이에른 뮌헨 구단 SNS

수 있나"라고 말했다. 그러자 김민재는 머뭇거림이 없이 축구화를 벗었고, 한 차례 바닥에 이물질을 떼어낸 후 팬에게 선물했다. 축구화를 받은 어린이 팬은 "감사하다"를 연발했다. 그 모습을 지켜본 주변의 팬들은 박수와 함께 탄성을 질렀다.

이런 장면은 좀처럼 보기 어렵다. 프로축구 선수에게 사인을 요청하는 경우는 흔하다. 용감하게 축구화를 달라고 요청하는 팬이 극히 드물 뿐더러 고가의 축구화를 선물하는 선수도 거의 없다.

Advertisement

이 동영상이 올라간 후 팬들의 반응이 폭발했다. "클래스가 다르다. 멋진 선수다" "주저함 없이 축구화를 벗었다. 그걸 받은 어린이는 평생을 잊지 못할 것이다. 놀랍다" "존경스럽다" "나도 김민재의 신발이 필요하다" "우리 민재 클래스" 등의 찬사가 쏟아졌다.

Advertisement

이번 사건으로 프로축구 선수들에게 축구화를 달라는 요청이 쇄도할 것 같다. 요청을 받은 선수들이 어떤 식으로 반응할 지도 궁금하다.

김민재가 한 어린이 팬에게 축구화를 벗어 선물하고 있다. 캡처=바이에른 뮌헨 구단 SNS

김민재는 2023년 여름, 이탈리아 나폴리에서 바이에른 뮌헨으로 이적했다. 그는 2028년 6월까지 뮌헨과 계약돼 있다. 지난 2025~2026시즌 뮌헨 구단에서 다요 우파메카노, 요나탄 타 등과 주전 센터백 경쟁을 펼쳤다. 최근 뮌헨 구단은 김민재를 새 시즌 필요한 자원으로 평가하고 있다. 김민재도 다른 구단 이적을 원치 않고 있다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com