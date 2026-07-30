"왜 졌어요, 왜 졌냐고요?" 설마했던 '최악' 질문 나왔다…최민희 망신주기 발언→답변 거부 "졸전 벌이고 왜 졌어요"[청문회 live]

정몽규 전 대한축구협회장이 30일 국회 문화체육관광위원회에서 열린 대한축구협회 현안 관련 청문회에 물을 마시고 있다. 2026.7.30 [국회사진기자단]

30일 국회 문화체육관광위원회에서 대한축구협회 현안 관련 청문회가 열렸다. 증인으로 출석해 선서하고 있는 홍명보 전 축구대표팀 감독과 축구인들.

Advertisement

Advertisement

[국회=스포츠조선 김가을 기자]"왜 졌어요?"

Advertisement

설마했던 질문이 나왔다. 30일 국회 문화체육관광위원회는 대한축구협회(KFA) 청문회를 진행했다. 문체위는 2026년 북중미월드컵 조별리그 탈락 후 여론의 뭇매 속에 KFA 운영 전반의 문제점을 살피고자 청문회 개최를 의결했다.

이 자리에는 정몽규 전 KFA 회장, 홍명보 전 감독, 이용수 회장 직무대행, 김승희 전무이사, 김병지 부회장, 김정배 전 부회장, 문진희 심판위원장 등 증인 15명 중 13명이 참석했다. 이임생 전 기술총괄이사와 박항서 전 부회장이 불출석 사유서를 냈다. 출석 의무가 없는 참고인엔 박지성 K-축구 혁신위 공동위원장, 이영표, 박주호 위원 등 13명이 채택됐지만 9명이 불출석 사유서를 냈다.

국회 문체위에서 열린 대한축구협회 청문회

최민희 의원은 이 자리에서 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 최종전 경기를 거론했다. 그는 이날 손흥민(LA FC) 이재성(마인츠)을 제외한 이유를 두고 팬들 사이에선 "홍명보 감독의 보복 때문"이라고 지적했다. 그러면서 이강인(아틀레티코 마드리드)과 김진규 코치의 대화 영상을 공개했다.

Advertisement

최 의원은 김 코치를 향해 "이재성 손흥민이 나오지 못한 것은 홍명보의 보복 차원인가. 여기 국회다. 위증하면 안 된다"고 했다. 증인으로 나온 김 코치가 "없었다"고 답하자 "손흥민 이재성이 남아공전에 출전 못한 것이 패인이라고 축구 팬들이 보고 있다. 왜 졌어요? 졸전을 벌이고 왜 졌어요"라고 했다.

Advertisement

김 코치는 경기 하다보면 이런일 저런 일 생길 수 있다. 이재성 손흥민이 안 뛰었다고 졌다고 생각하지는 않는다"고 하자 최 의원은 또 다시 "왜 졌냐고요? 축구 팬들이 틀렸다"며 김 코치의 추가적인 답변을 막으며 "저런 태도 때문에 우리나라 축구가 그 좋은 선수들 데리고 이 모양인 것"이라고 말했다.

국회=김가을 기자 epi17@sportschosun.com