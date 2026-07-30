"내 코가 석자인데…" 홍명보 전 감독, '기강 해이'→'지인 특혜 채용' 논란 추가 답변[현장인터뷰]

30일 국회 문화체육관광위원회에서 대한축구협회 현안 관련 청문회가 열렸다. 증인으로 출석한 홍명보 전 축구대표팀 감독.

30일 국회 문화체육관광위원회에서 대한축구협회 현안 관련 청문회가 열렸다. 증인으로 출석해 질의에 답변하고 있는 정몽규 전 대한축구협회장, 홍명보 전 축구대표팀 감독.

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[국회=스포츠조선 김가을 기자]"내 코가 석자인데…."

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홍명보 전 국가대표팀 감독이 청문회 오전 질의를 마친 뒤 관련 질문에 추가 답변을 내놓았다.

30일 국회 문화체육관광위원회는 대한축구협회(KFA) 청문회를 진행했다. 문체위는 2026년 북중미월드컵 조별리그 탈락 후 여론의 뭇매 속에 KFA 운영 전반의 문제점을 살피고자 청문회 개최를 의결했다.

이 자리에는 정몽규 전 KFA 회장, 홍명보 전 감독, 이용수 회장 직무대행, 김승희 전무이사, 김병지 부회장, 김정배 전 부회장, 문진희 심판위원장 등 증인 15명 중 13명이 참석했다. 이임생 전 기술총괄이사와 박항서 전 부회장이 불출석 사유서를 냈다. 출석 의무가 없는 참고인엔 박지성 K-축구 혁신위 공동위원장, 이영표, 박주호 위원 등 13명이 채택됐지만 9명이 불출석 사유서를 냈다.

30일 국회 문화체육관광위원회에서 대한축구협회 현안 관련 청문회가 열렸다. 증인으로 출석해 질의에 답변하고 있는 홍명보 전 축구대표팀 감독.

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홍 감독은 "(오전에 질문 중) 나온 것 중에는 설명은 대체적으로 드린 것 같다"면서도 2026년 북중미월드컵 기간 선수단-일반인 사진 논란에 대해선 입을 뗐다. 그는 "마지막에 나온 사진은 선수 방에 들어간 것이 아니다. 다른 방을 잡아놓고 거기서 선수들이 머리를 자르는 것으로 알고 있다"고 말했다. 이날 김승수 의원은 일부 대표팀 선수가 대회 중 일반인과 사진을 찍은 것을 두고 "기강이 해이해졌다"고 지적했다.

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홍 감독은 수행비서 특혜 채용 관련해선 "수행 기사 관련해서 나온 거 나는 모르는 일이다 6월 28일 현지(멕시코 과달라하라)에서 계약 해지가 됐다. 그다음에 된 것이다. 나와 장학재단에 있던 건 10여년 전"이라며 "대한축구협회에 들어온 것도 모르고 공채로 온 것도 나중에 알았다. 내 코가 석자다 누구를 추천하고 그러겠는가. 내가 아는 사실이 아니었다. 그런데 그것을 아까 오전에 말씀을 못 드렸다"고 덧붙였다. 이날 김재원 의원은 홍 감독이 지인인 최 모씨의 채용에 관여했다는 의혹을 제기했다.

한편, 이날 홍 감독은 "북중미월드컵 결과에 대해서 국민들의 부응에 미치지 못한 점에 대해 먼저 죄송하다는 말씀 드린다. 대표팀에 보내주신 기대에 부응하지 못한 책임을 무겁게 받아들인다. 있는 그대로 말씀 드리겠다. 어려운 상황에도 끝까지 뛰어준 선수들에게 미안함과 고마움을 전하고 싶다. 선수들의 노력에 결과로 보답하지 못한 점을 무겁게 생각한다. 국민을 대신해 묻고 답하는 이 뜻도 무겁게 받아들인다. 질문 잘 듣고 성실히 답변하겠다"고 했다.

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국회=김가을 기자 epi17@sportschosun.com