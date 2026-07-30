[오피셜]생애 첫 올스타전에서 MVP까지! "왕좌를 차지했다" 손흥민, MLS 올스타 승리 이끈 멀티골 활약..."최고의 선수들" 극찬

사진=MLS SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]손흥민이 생애 첫 올스타전에서 최우수선수(MVP)로 선정됐다.

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미국 메이저리그사커(MLS) 사무국은 30일(한국시각) 공식 계정을 통해 '손흥민이 생애 첫 MLS 올스타전에서 왕좌를 차지했다'며 손흥민의 MVP 선정 소식을 전했다.

손흥민은 30일 미국 노스캐롤라이나주 샬럿의 뱅크 오브 아메리카 스타디움에서 열린 리가 MX(멕시코) 올스타팀과의 MLS 올스타전 경기에 선발 출전해 멀티골을 터트리며 4대3 승리에 일조했다.

사진=MLS SNS 캡처

데뷔 이후 처음 경험하는 이벤트 매치였다. 지난해 여름 MLS로 이적한 손흥민은 이번 올스타전 멤버에 투표로서 선정되며 명단에 올랐다. 선수 생활 첫 올스타전, 기대감이 가득했다. 29일 경기를 앞두고 "올스타로 선발돼 정말 기쁘다. 모든 선수가 이런 행사에 참여하고 싶어 하잖나"라며 "훌륭한 선수들과 함께할 수 있다는 건 정말 멋진 경험이다. 기대가 크다"고 밝혔다.

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선발 명단에 올랐다. 팀의 베테랑으로서 주장 완장까지 부여받았다. 손흥민은 최전방 공격수로서 자리를 차지했다. 기대감은 충분했다. 손흥민은 올 시즌 전반기와 월드컵에서 득점 부진으로 고전했으나, 후반기 돌입 후 뜨거운 득점 감각을 과시했다. 18일 LA 갤럭시전에서 리그 마수걸이 득점을 신고했다. 23일 레알 솔트레이크전에서는 1골-1도움으로 활약했다. 기세를 탄 손흥민은 캔자스시티를 상대로 3경기 연속골까지 성공시켰다.

사진=MLS SNS 캡처

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이날 경기에서도 활약은 이어졌다. 전반 18분과 19분 연이은 슈팅 시도로 예열을 마쳤다. 전반 21분 박스 좌측을 돌파하며 패스를 받은 손흥민은 골키퍼와 1대1 상황에서 침착하게 구석을 노리며 골망을 흔들었다. 곧바로 역전골까지 터트렸다. 전반 23분 카를레스 힐이 박스 깊숙한 곳에서 전달한 컷백 패스를 발리 슛으로 마무리하며 상대 허점을 정확히 찔렀다. 연이은 득점으로 뜨거운 득점력을 과시했다.

손흥민은 전반 35분 만에 교체됐다. 활약 이후 박수를 받으며 벤치로 향했다. 교체 직후 진행한 인터뷰에서 "놀랍다. 놀라운 선수들과 함께 뛰기에 내가 많은 것을 할 필요가 없었다"고 소감을 밝혔다. 경기 후에는 동료들에 대해 "최고의 선수들과 함께 뛰었다"고 평가하기도 했다. 멀티골 활약과 함께 손흥민은 생애 첫 올스타전 MVP까지 거머쥐며, 리그 내 최고의 스타임을 다시 증명했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com