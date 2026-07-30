맨유는 이제 적이야! '래시포드 토트넘 이적'으로 손흥민 계보 잇는다…고액 연봉 받아줄 유일한 팀

마커스 래시포드. 사진=SNS 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]마커스 래시포드가 맨체스터 유나이티드의 적이 될 수 있다. 행선지는 손흥민이 뛰던 토트넘 홋스퍼다.

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영국 토크스포츠는 30일(한국시각) '래시포드가 이번 여름 토트넘으로 이적할 가능성이 제기됐다'며 '오랫동안 아스널 이적설이 제기돼 왔지만, 이번 여름 아스널은 그를 영입하기 위한 움직임을 보이지 않았다'고 보도했다.

지난 시즌 스페인 라리가 바르셀로나에서 임대 생활을 보낸 래시포드는 완전 이적 가능성이 무산될 위기에 놓였다. 잉글랜드 대표팀 동료이자 뉴캐슬 유나이티드 소속인 앤서니 고든이 바르셀로나로 이적했기 때문이다.

지금 상황에서 래시포드는 며칠 내로 맨체스터 유나이티드의 프리시즌 훈련에 복귀하게 된다. 그는 맨유와 좋지 못한 관계를 유지하다가 애스턴 빌라와 바르셀로나에서 임대 생활을 거쳤다. 맨유는 이번 여름 이적시장이 끝나기 전에 여전히 그를 내보내려 할 것으로 예상된다. 구단은 주급 32만5000파운드(약 6억2000만원)가 넘는 래시포드의 높은 임금에 부담을 느끼고 있다. 래시포드도 맨유 복귀를 원하지 않기에 결별이 맞는 수순이다.

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문제는 래시포드가 갈 수 있는 팀이 별로 없다. 그의 주급을 부담하지 않으려는 팀이 대부분이다. 유일하게 토트넘만이 가능성이 있다. 토트넘은 지난 시즌 강등 위기를 겪었다. 로베르토 데제르비 감독 체제 아래에서 부활을 노린다. 주급이 높지만, 래시포드 같은 스타플레이어를 간절히 원하고 있다.

AFP연합뉴스

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토트넘은 손흥민 이후 팀의 중심을 잡아줄 공격수를 찾지 못하고 있다. 지난 시즌 대다수의 공격수가 결정력 부진을 보였다. 팀의 새로운 리더도 필요하다. 손흥민이 떠난 이후 크리스티안 로메로가 주잔 완장을 찼지만, 결과는 처참했다. 그는 이번 이적시장에서 토트넘을 떠날 1순위 후보로 거론된다. 래시포드와 같은 경험 많은 공격수가 합류하는 게 최적의 시나리오로 보인다. 래시포드가 토트넘에서 뛰며 맨유에게 비수를 꽂을 수 있을지 주목된다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com