韓 축구 초대형 경사! 이한범, 마침내 '빅리그 사관학교' 이적 임박..."구단 역대 수비수 최고 이적료 경신"→"메디컬 테스트 예정"

사진=이한범 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]이한범의 클럽 브뤼헤 이적이 사실상 임박했다.

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벨기에 유력 기자 샤샤 타볼리에리는 30일(한국시각) 개인 SNS를 통해 '클럽 브뤼헤와 미트윌란이 총액 800만 유로 수준에 이한범 이적을 합의했다'고 보도했다.

타볼리에리는 '이한범은 다른 빅클럽의 관심에도 불구하고 클럽 브뤼헤 이적을 우선 선택한 것으로 보인다'고 전했다. 덴마크의 팁스블라뎃도 '미트윌란은 향후 이적 시 발생하는 이적료의 15%를 받는 셀온 조항도 확보했다고 알려졌다. 이제 이적은 며칠만을 남겨뒀으며, 이한범은 금요일 브뤼헤로 이동해 메디컬 테스트를 받을 예정이다'고 설명했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 이한범이 크로스를 시도하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

이한범은 미트윌란에서의 꾸준한 활약, 거기에 월드컵에서 선보인 기량까지 겹치며 이적설에 불이 붙었다. 2026년 북중미월드컵에서는 특히 활약상이 돋보였다. 체코전 당시 패스 성공률 84%, 클리어링 5회, 공 소유권 회복 2회, 태클 성공 1회, 경합 성공 6회 등을 기록하며 승리에 일조했다. 멕시코전에서는 패배에도 불구하고 상대 공격수 훌리안 퀴뇨네스를 막으며 패스 성공률 84%, 롱패스 성공 5회, 클리어링 3회, 인터셉트 1회 볼 경합 성공 8회 등 안정적인 수비를 펼쳤다.

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이미 빅클럽 이적설도 거론된 바 있다. 이적시장 전문가 벤 제이콥스 기자는 '이한범에 대한 잉글랜드와 독일 구단의 관심이 커지고 있다. 미트윌란은 이한범을 이번 여름 판매할 의향이 있다. 이한범은 올 시즌 구단과 대표팀에서 57경기에 출전했다'고 밝혔다. 영국의 팀토크 또한 '이한범을 향한 관심이 유럽 전역에서 커지고 있으며, 리버풀과 리즈 유나이티드도 그 경쟁에 포함돼 있다'고 했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국 대표팀이 0-1로 패하자 이한범이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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다만 이한범의 선택은 빅리그 직행이 아닌 순차적인 성장이었다. 구애의 손길을 내민 브뤼헤의 손을 잡았다. 브뤼헤는 벨기에 리그를 대표하는 명문이다. 이한범이현재 활약 중인 미트윌란과의 유럽 내 위상 격차도 현격하다. 유럽축구연맹(UEFA) 기준 이한범이 활약 중인 덴마크 수페르리가는 12위, 벨기에 주필러 프로 리그는 7위다. 브뤼헤는 그중 안더레흐트에 이어 가장 많은 리그 우승을 차지한 구단으로, UEFA 클럽 랭킹에서도 무려 19위를 차지하고 있다. 이는 맨체스터 유나이티드(잉글랜드), 나폴리(이탈리아) 등보다도 높은 순위다.

더 중요한 점은 브뤼헤가 꾸준히 빅클럽에 선수들을 배출하고 있다는 점이다. 구단의 최근 이적시장 성과가 돋보인다. 카예 푸로(브렌트포드), 자이드 아브네르 로메로(헤타페), 알렉산다르 스탄코비치(인터 밀란), 크리스토스 촐리스(아스널) 등이 브뤼헤에서의 활약을 바탕으로 빅리그로 향했다. 이한범 또한 브뤼헤 활약 이후 빅리그로 향한다면 더 공고한 입지를 기대할 수 있다.

대한민국 월드컵 대표팀이 23일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 산니콜라스의 에스타디오 우니베르시타리오에서 비공개 훈련을 가졌다. 이한범이 훈련 전 열린 기자회견에서 질문에 답하고 있다. 산니콜라스(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.23/

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브뤼헤 합류에서 긍정적인 점은 이한범의 가치가 매우 높게 책정됐다는 점이다. 브뤼헤는 역대 영입 선수 중 센터백 최고 이적료는 2021~2022시즌 당시 니스에서 합류한 스탠리 은소키가 650만 유로를 기록했다. 이한번은 이를 뛰어넘으며 구단 역대 최고 이적료 수비수로 올라설 예정이다.

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이한범이 또 한 번 성장을 앞두고 있다. 브뤼헤 이적 완료와 함께 더 높은 무대에서 얼마나 뛰어난 기량을 보여줄지도 계속해서 관심을 받을 전망이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com