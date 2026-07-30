김민재는 이한범 나이에 중국에서 뛰었다, '챔스 본선 참가' 클럽 브뤼헤 입단은 '빅리그' 향한 '스텝업'…"이적료 170억에 이적 임박"

사진=이한범 SNS 캡처

사진=사샤 타볼리에리 SNS 캡처

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[스포츠조선 윤진만 기자]2026년 북중미월드컵에서 '괴물 수비수' 김민재(30·바이에른 뮌헨) 수비 파트너로 활약한 '꽃미남 센터백' 이한범(24·미트윌란)이 '넥스트 김민재'를 꿈꾸며 스텝업을 도모하고 있다.

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덴마크 '팁스블라데트'와 벨기에 'HLN'은 30일(한국시각) 이한범이 벨기에 명문인 클럽 브뤼헤 입단이 임박했다고 일제히 보도했다. 이한범은 클럽 브뤼헤와 개인 합의를 끝마친 상태로, 구단간 합의에도 도달했다는 설명이다. '팁스블라데트'는 이적료 700만유로(약 110억원) 이상, 'HLN'은 1050만유로(약 174억원)라고 각각 보도했다. 1050만유로는 각종 옵션을 포함한 액수로 추정된다. 어느 쪽이든, 이한범이 현지에서 몸값 100억원이 넘는 선수로 평가받았다는 사실이다.

2021년 FC서울에서 프로에 데뷔, 가파른 성장세를 보인 그는 2023년 8월 이적료 150만유로(약 25억원)에 덴마크 미트윌란으로 이적해 유럽 진출 꿈을 이뤘다. 첫 시즌 유럽 무대와 팀 적응에 어려움을 겪었지만, 두 번째 시즌부터 입지를 넓히더니 2025~2026시즌엔 스리백 체제의 핵심 자원으로 발돋움했다. 당당한 체구(1m90-84kg)에 빠른 발을 지닌 이한범은 3년 사이에 리그와 유럽클럽대항전을 누비며 파워와 대인마크까지 겸비한 '유럽형 센터백'으로 성장했다. 그는 북중미월드컵 조별리그 3경기에 모두 선발로 출전했다. 특히 2차전 멕시코전에선 에이스 훌리안 퀴뇨네스(알 카디시야)를 '완벽 봉쇄', 호평받았다.

사진=이한범 SNS 캡처

미트윌란과 계약을 1년 남겨둔 이번 여름, 이한범은 새로운 도전을 원했다. 미트윌란도 적정한 이적료면 보내줄 수 있다는 입장이었다. 클럽 브뤼헤가 손을 내밀었다. 장기 부상인 조엘 오르도네스의 대체자로 이한범을 낙점했다. 현지에선 이한범이 클럽 브뤼헤의 '원클럽맨' 브란돈 메쉘레의 센터백 파트너로 시즌 초부터 주전으로 나설 것으로 기대하고 있다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 진출설까지 나돌던 상황에서 벨기에 리그 진출은 아쉬울 수 있지만, 클럽 브뤼헤는 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 출전이라는 엄청난 메리트를 지니고 있다. 지금까지 UCL 본선을 누빈 적이 없는 이한범에겐 최상의 조건이다.

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클럽 브뤼헤에서 진가를 발휘하면, 유럽 4대리그 진출의 꿈도 이룰 수 있다. '빅리그 교두보'인 벨기에에서 검증된 선수가 유럽 빅클럽에 입단하는 건 일상다반사다. 이는 이한범에게도 펼쳐질 수 있는 '미래'다. 김민재는 이한범의 현재 나이 때 중국(베이징 궈안)에서 뛰고 있었다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com