월드컵 '인터뷰 보이콧' 논란…홍명보 감독 "인터뷰 지시 NO→나는 선수들 편에 섰다"[청문회 live]

30일 국회 문화체육관광위원회에서 대한축구협회 현안 관련 청문회가 열렸다. 증인으로 출석한 홍명보 전 축구대표팀 감독.

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[국회=스포츠조선 김가을 기자]홍명보 전 축구대표팀 감독이 월드컵 기간 발생한 '인터뷰 보이콧' 사태에 입을 뗐다.

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30일 국회 문화체육관광위원회는 대한축구협회(KFA) 청문회를 진행했다. 문체위는 2026년 북중미월드컵 조별리그 탈락 후 여론의 뭇매 속에 KFA 운영 전반의 문제점을 살피고자 청문회 개최를 의결했다.

이 자리에는 정몽규 전 KFA 회장, 홍명보 전 감독, 이용수 회장 직무대행, 김승희 전무이사, 김병지 부회장, 김정배 전 부회장, 문진희 심판위원장 등 증인 15명 중 13명이 참석했다. 이임생 전 기술총괄이사와 박항서 전 부회장이 불출석 사유서를 냈다. 출석 의무가 없는 참고인엔 박지성 K-축구 혁신위 공동위원장, 이영표, 박주호 위원 등 13명이 채택됐지만 9명이 불출석 사유서를 냈다.

30일 국회 문화체육관광위원회에서 대한축구협회 현안 관련 청문회가 열렸다. 증인으로 출석해 질의에 답변하고 있는 정몽규 전 대한축구협회장, 홍명보 전 축구대표팀 감독.

정연욱 의원은 2026년 북중미월드컵 기간 중 우연히 방송 화면에 담긴 취재진의 '손흥민 병역 비하' 발언을 언급했다. 정 의원은 "민감했던 것으로 안다. 일부 취재진의 부적절한 발언들이 논란이 됐다. 이번 사건으로 믹스트존 인터뷰를 거부했다. 이런저런 논란이 있었다. (인터뷰) 재개까지 상당한 시간이 걸렸다. 무려 10일이었다"고 질책했다.

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홍 감독은 "이 부분은 조금 저희가 시간을 정확하게 따져야 하는 부분이라고 말씀 드리겠다. 선수단과 기자단과 협회가 전혀 다르다. 나는 일단 이 문제가 6월 8일(현지시각) 선수단 조롱 사태가 방송을 통해 송출됐다. 체코전(11일)까지는 손흥민 선수가 그 전날 기자회견 나와서 정상적으로 인터뷰를 마쳤다. 체코전 끝나고 이틀 휴식을 줬다. 14일 오전 훈련 끝나고 선수들이 나에게 와서 얘기했다. 방치는 아니고 그 문제에 대해서는 체코 준비하는데 큰 문제 아니었다"고 말했다.

30일 국회 문화체육관광위원회에서 대한축구협회 현안 관련 청문회가 열렸다. 증인으로 출석해 질의에 답변하고 있는 홍명보 전 축구대표팀 감독.

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정 의원은 "멕시코전 끝나고 인터뷰 하지 말라는 것 종료하라고 했죠. 홍 감독님 지시에 손흥민 이재성 선수는 계속 인터뷰 하지 않아야 한다는 의견 충돌이 있었단 얘기가 있다"고 했다.

홍 감독은 "사실과 다르다. 인터뷰하라고 지시한 적은 한 번도 없다. 의견 충돌도 없었다. 다만, 서로 다른 의견을 갖고 있었지만. 어떤 선수는 인터뷰 하고 싶었던 선수도 있었을 것이다. 어느 정도 해결해야 인터뷰 해야하지 않나는 다른 의견도 있었다. 팀에 영향을 줄 만큼 격차는 아니었다고 생각한다"며 "마지막 (경기에서) 두 선수 출전하지 않은 것은 전술적 판단이라고 생각했다. 아쉬웠던 부분이 내부적으로는 전혀 문제가 없었는데 밖에서부터 안으로 들어왔다. 이 소식이 나온 뒤 선수들 편에 섰고 선수들을 충분히 이해했다. 내가 할 수 있는 일에 대해 협회와 얘기했다. 각자의 의견이 있었다. 이게 전체적으로 하나의 의견이 되지는 못했지만 대화를 통해 빨리 해결되길 바랐다"고 해명했다.

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국회=김가을 기자 epi17@sportschosun.com