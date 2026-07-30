"죄송합니다, 정말 죄송합니다" 다시 伊 지휘봉 잡은 만치니, 취임 일성은 '석고대죄'…대체 왜?

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[스포츠조선 박상경 기자] 다시 돌아온 이탈리아 대표팀. 로베르토 만치니 감독의 첫 마디는 '사과'였다.

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만치니 감독은 30일(한국시각) 이탈리아 대표팀 취임 기자회견을 가졌다. 이 자리에서 만치니 감독은 대표팀 감독 취임 소감에 앞서 "3년 전 사건에 대해 진심으로 죄송스럽게 생각한다"고 말했다.

만치니 감독은 2018 러시아월드컵에서 본선 진출에 실패한 이탈리아 대표팀 지휘봉을 잡았다. 유로2020 결승에서 잉글랜드를 꺾고 우승을 차지한 그는 2022 카타르월드컵 본선 진출에 실패했음에도 이탈리아축구협회(FIGC)로부터 재신임을 받았다. 그러나 만치니 감독은 유로2024 예선 기간이던 2023년 8월 돌연 지휘봉을 내려놓았고, 열흘 뒤 사우디아라비아 대표팀 지휘봉을 잡았다. 사우디가 만치니 감독에게 이탈리아 대표팀 감독으로 받던 연봉의 10배인 3000만유로(약 493억원)를 제시했다는 소식이 전해지자, 그가 돈 때문에 조국을 등졌다는 비난이 일었다.

사우디 생활은 오래가지 못했다. 만치니 감독은 2023 아시안컵에서 한국에 져 16강에서 탈락했고, 2026 북중미월드컵 아시아지역 2차예선에서도 부진하면서 입지가 불안해졌다. 결국 사우디는 1년여 만인 2024년 10월 만치니 감독과 결별했다.

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이후 만치니 감독은 이탈리아 세리에A 복귀를 추진했지만, 부름을 받지 못했다. 그러다 지난해 11월 알 사드(카타르)와 3년 계약을 맺고 다시 현장으로 복귀했다. 만치니 감독은 카타르리그 우승을 차지했으나, 2025~2026시즌을 마친 뒤 물러났다. 이탈리아가 북중미월드컵 본선 진출에 실패한 뒤 차기 감독 후보로 꼽힌 것과 연관이 있을 것이란 예측이 뒤따랐다.

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FIGC가 펩 과르디올라 감독에게 제안했다가 거절 당한 뒤 만치니 감독 취임 가능성이 제기됐다. 그러자 파비오 카펠로 전 감독은 "만치니의 지도력을 의심하는 건 아니지만, 과거 사우디로 간 행동은 매우 잘못됐다"고 비난하며 다른 감독을 알아봐야 한다는 의견을 내기도 했다.

만치니 감독은 취임 기자회견에서 "여전히 나를 못마땅한 시선으로 보는 사람들이 있다는 걸 알고 있다. 당시 내 행동은 해선 안될 것이었다"고 비난을 인정했다. 이어 "대표팀이 좋은 모습을 보이고, 그로 인해 용서 받을 수 있길 바란다"며 "이탈리아 대표팀이 원래 있어야 할 장소로 갈 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 다짐했다.

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이탈리아는 오는 9월 25일 로마에서 벨기에와 UEFA 네이션스리그 조별리그 첫 경기를 갖는다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com