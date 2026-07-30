'스페인이 놀랐다' 이강인의 마케팅 파워가 이 정도야! 입단식도 안 했는데 유니폼 가장 많이 팔리고 있다..'3년 전 PSG처럼 마케팅 특수 효과'

이강인 캡처=아틀레티 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]'붐(Boom) 이강인'

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스페인 매체 마르카의 헤드라인이다. 아틀레티코 마드리드 입단이 확정된 이강인의 등번호 7번 유니폼이 날개돋힌 듯이 팔리고 있다는 보도가 30일 나왔다. 사정상 아직 현지에서 입단식도 치르지 않은 이강인의 마케팅 파워에 놀라는 분위기라고 한다. 마르카에 따르면 이강인은 새로운 홈 경기장에서 뛰기도 전에 가장 많은 유니폼을 판 신입 선수라고 한다.

이강인은 최근 아틀레티코 입단이 확정됐다. 계약 기간 5년에 이적료는 총 4000만유로로 알려졌다. 2023년 여름, 마요르카에서 파리생제르맹으로 이적했던 그는 3년 만에 다시 스페인 라리가 무대로 컴백했다. 이강인은 이번 여름 이적시장에서 아틀레티코 구단이 영입한 세번째 선수다. 아틀레티코는 지난 1월부터 이강인 영입을 강력히 추진했다. 당시에는 파리생제르맹이 반대해 성사되지 않았다.

이강인은 아틀레티코 레전드로 지난 2025~2026시즌을 끝으로 팀을 떠난 앙투안 그리에즈만(올랜도)을 대체하기 위해 온 선수 그 이상임을 증명하기 시작했다고 마르카가 평가했다. 이강인의 그리에즈만이 달었던 등번호 7번을 물려받았다. 구단은 이강인이 그라운드 위에서 경기력으로 보여줄 것을 기대하고 있다. 또 그의 영입 이후 첫 며칠 동안 마케팅 면에서 폭발적인 반응이 나온 것에 의미를 부였다.

이강인 캡처=아틀레티코 마드리드 구단 SNS

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마르카는 '이강인의 영입은 아틀레티코 유니폼을 입기도 전에 가장 큰 파급력을 불러일으켰다. 그 누구도 아틀레티코 유니폼을 착용하기 전에 이렇게 많은 유니폼을 판매한 적은 없었다. 이러한 파급력은 구단의 수입 증가로 이어지고 있다'고 전했다. 이 매체는 구체적으로 며칠 사이에 이강인의 유니폼이 얼마나 팔렸는 지를 공개하지 않았다. 판매 사이트에 올라온 이강인의 유니폼은 약 19만원에 달할 정도로 고가다.

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이강인은 유니폼은 입단 확정이 후 스페인 현지와 국내 그리고 미국 등 세계 각지에서 판매에 들어갔다. 마르카는 '이강인 영입의 파급력이 미친 곳은 이 아시아 국가뿐만이 아니다. 미국은 한국 외 지역에서 가장 규모가 큰 200만명의 한인 교민 사회 덕에 유니폼 판매가 급증한 또 다른 나라이다'고 보도했다.

이강인 캡처=아틀레티코 마드리드 구단 SNS

아틀레티코는 8월초 국내에서 프리시즌 투어를 갖는다. 8월 9일 서울에서 EPL 맨체스터 시티와 친선경기를 갖는다. 아틀레티코 구단은 이번 내한에 맞춰 '카사 아틀레티'를 개장한다. 공식 매장이 들어설 것이며 맨시티와의 경기를 중계하는 것 외에도 다양한 이벤트를 준비 중이다. 또 서울 쇼핑몰에 두 개의 임시 공식 판매점도 문을 열 예정이라고 한다.

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3년 전, 이강인을 영입했던 파리생제르맹도 입단 초기 유니폼 판매 특수를 누린 적이 있다. 이강인은 아직 스페인 현지에서 입단식을 치르지 못했다. 병역 특례를 증명하는 서류를 기다리는 중인 것으로 알려졌다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com