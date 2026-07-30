"너도 무척 힘들겠지. 용서할테니 편히 지내" '정강이뼈 골절' 살인태클 피해 선수, 진정한 대인배 면모…브라질 법원 "부상자 복귀 때까지 출전정지" 이례적 '철퇴'

가브리엘 페치 인스타그램

가브리엘 페치 부상 장면

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 윤진만 기자]브라질 법원이 이례적으로 상대 선수에게 큰 부상을 입힌 선수에게 중징계를 내렸다.

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브라질 스포츠재판소(STJD)는 29일(한국시각), 브라질 클럽 인테르나시오날의 수비수 빅토르 가브리엘이 크루제이루 공격수 가브리엘 페치에게 부상을 입힌 혐의로 최대 6개월 혹은 페치가 부상에서 회복해 훈련에 복귀할 때까지 출전을 금하는 징계를 내렸다고 밝혔다.

빅토르는 지난 23일 양팀간 세리에A 경기에서 후반 13분 페치의 왼쪽 정강이뼈 골절을 초래하는 무모한 태클을 가한 후 퇴장을 당했다. 이달 미국 LA갤럭시에서 크루제이루로 이적해 이날 데뷔전을 치른 페치는 다리에 피를 흘리며 브루노 로드리게스와 교체됐다. 크루제이루는 페치 영입에 1200만달러(약 172억원)를 투자했다.

페치는 검진 결과 왼쪽 정강이뼈 골절 진단을 받았으며, 이 부상으로 인해 3~4개월간 경기에 출전할 수 없을 것으로 예상된다.

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사건의 심각성을 고려할 때 빅토르에 대한 일반적인 징계로 불충분하다고 판단한 재판소는 "가해자는 부상자가 훈련에 복귀할 수 있을 때까지 최대 180일 동안 출전정지 될 수 있다"라고 밝혔다. 이 결정에 대해 항소할 수 있다고 덧붙였다.

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빅토르는 재판 과정에서 "정말 유감스러운 사건이었다"며 미끄러운 잔디 상태 때문에 움직임을 제어할 수 없었다고 항변했다. 또 "나는 그에게 사과를 하고 도움을 제안했다. 악의가 전혀 없었으며 용서해달라고 했다"라고 말하며 눈물을 왈칵 쏟았다.

페치는 병상에 누운 채 빅토르를 향해 "사과 메시지를 잘 봤다. 용서할테니 편히 쉬어도 된다. 네가 얼마나 힘들지, 네가 얼마나 괴로울지 상상도 하지 못하겠다. 고의는 아니었을 거다. 그러니 너무 걱정하지 않아도 된다. 축구장에서 이런 일은 언제든 일어날 수 있다. 우리 모두 함께 이겨내자"라며 대인배적인 면모를 보였다.

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재판소는 또한 인테르나시오날 구단측이 제출한 증거, 즉 경기 VAR 음성 파일의 진위에 의문을 제기했다. 이에 구단측 변호인은 해당 음성 파일의 진위를 입증할 수 없으므로 증거로 채택하지 말 것을 요청했다. 구단은 소셜미디어에 유포된 음성 파일을 변호에 사용한 것으로 알려졌다.

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인테르나시오날은 공식 성명을 통해 "로펌과 구단 모두 해당 소송 절차에서 어떠한 악의를 갖고 행동한 적이 없다"며 "그러나 선수측 변호에 사용된 자료의 수집 및 사용 과정에서 오류가 있었음을 인정한다. 해당 음성 파일을 사건 기록에서 삭제해 달라는 명시적인 요청을 통해 이를 즉시 인지했다"라고 밝혔다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com