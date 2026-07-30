'강인 보내고 결국 이 선수 데려온다' HERE WE GO 독점! PSG, '이강인의 대체자'로 프랑스 국대 아클리오체 영입 임박..'모나코에 이적료 5000만유로+ 지불 근접'

아클리오체 캡처=파브리지오 로마노 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]파리생제르맹(PSG)이 이강인(25·아틀레티코 마드리드)의 대체자를 찾은 것 같다. 며칠전 이강인을 스페인 아틀레티코 마드리드로 이적시킨 PSG가 프랑스 국가대표 윙어 마그네스 아클리오체(AS모나코) 영입을 거의 마친 것으로 알려졌다.

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유럽 축구 이적 전문가 파브리지오 로마노는 30일(한국시각) 자신의 SNS를 통해 'PSG가 아클리오체와의 계약에 근접했다. 거의 다 끝났다'고 보도했다. 로마노에 따르면 PSG와 모나코 구단은 아클리오체 이적료로 약 5000만유로 정도에서 협상이 마무리되고 있다고 한다. 두 구단의 의견차가 크지 않기 때문에 협상이 마무리 되는 쪽으로 낙관적이라고 한다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - France Press Conference - Bentley University, Waltham, Massachusetts, U.S. - June 18, 2026 France's Maghnes Akliouche during a press conference REUTERS/Peter Cziborra

앞서 PSG는 최근 이강인을 아틀레티코로 이적시켰다. PSG가 챙긴 이적료는 최대 4000만유로로 알려졌다. 이강인은 3년 동안 PSG에서 뛴 후 다시 스페인 라리가로 복귀했다.

2002년생인 아클리오체는 모나코와 2028년 6월까지 계약돼 있다. 그의 현재 시장가치는 5030만유로다. 협상에서 오가고 있는 이적료와 시장가치가 거의 일치한다. 아클리오체는 최근 막내린 북중미월드컵 본선에 프랑스 대표 선수로 참가했다. 출전 시간이 많지는 않았다. 이라크전에서 조커로 7분 출전한 게 전부다.

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그는 모나코 유스 출신으로 2022년 모나코에서 프로 데뷔했다. 지난 세 시즌 동안 모나코 1군에서 매우 인상적인 활약을 펼쳤다. PSG는 그를 꾸준히 관찰했고, 이강인의 이적 공백을 이번에 채우게 됐다.

MIAMI, FLORIDA - JULY 17: Maghnes Akliouche #25 of France in action during a training session a day ahead of the FIFA World Cup 2026 Bronze Final match between France and England on July 17, 2026 in Miami, Florida. Buda Mendes/Getty Images/AFP (Photo by Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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그는 이강인처럼 측면과 중앙 공격이 모두 가능한 멀티 자원이다. 아클리오체는 부드러운 볼 터치와 템포 조절로 압박을 뚫어내며, 측면에서 중앙으로 파고드는 플레이에 능하다. 넓은 시야를 활용해 2대1 패스를 주고받거나 동료에게 기회를 만드는 창의적인 패스 능력을 갖췄다. 부족한 점도 있다. 상대의 강한 신체적 압박이나 거친 몸싸움에 고전하는 경향이 있다. 최고 속도가 아주 빠른 편은 아니어서 순수한 스피드로 상대 수비수를 따돌리기는 어렵다. 또 경기력이 다소 기복이 심한 편이다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com