“스틸야드에서 맞이하는 8월의 시작!” 포항스틸러스, 8월 1일 김천전 홈경기…연패 탈출 도전

사진=포항스틸러스

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[스포츠조선 이현석 기자]8월의 첫날, 포항스틸러스가 홈 팬들과 함께 분위기 반전을 노린다.

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포항은 8월 1일 오후 7시30분 포항스틸야드에서 김천상무와 하나은행 K리그1 2026 21라운드를 치른다. 지난 25일 3개월 만의 홈경기에서 홈 팬들과 재회한 포항은 8월의 첫날에도 다채로운 이벤트를 마련했다. 홈경기의 즐거움을 선사하는 한편, 팬들의 응원을 동력 삼아 김천을 상대로 연패 탈출과 반등에 도전한다.

지난 홈경기에서 뜨거운 반응을 보였던 '한여름밤의 스틸야드' 야장존이 팬들을 다시 만난다. 관중들은 북문광장에서 버스킹 공연과 함께 스틸야드 라거와 푸드트럭, 푸드존의 음식들을 즐길 수 있다. 지난 홈경기 관람객을 대상으로 한 '웰컴 백! 캡슐 드로' 이벤트를 통해 푸마 반팔 티셔츠 등 푸짐한 상품을 받을 수 있다. 이 밖에도 응원 피켓 만들기와 타투 스티커존, 포토이즘을 통해 홈경기만의 특별한 순간을 남길 수 있다. 또한 멤버십 회원을 대상 팬사인회도 진행한다.

MD스토어 '스틸 스토어 N'에서는 이호재의 유럽 진출을 기념해 친필 사인 유니폼과 짐색을 할인 판매한다. 무더운 여름에 활용하기 좋은 비어캔 글라스와 왕부채, 스포츠 타월 등도 만나볼 수 있다. 스틸 스토어 N 리뉴얼 오픈 기념 2만 원 이상 구매 고객 대상 미공개 포토카드를 증정하고, 구매 고객 선착순 1천 명에게는 파니니 카드를 선물한다.

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하프타임에는 줌바홀릭스의 댄스 공연과 영일만 친구 플래시 응원 이벤트가 스틸야드의 열기를 더욱 뜨겁게 달굴 예정이다. 이어 N석 서포팅존에서는 워터캐논과 워터건을 운영해 한여름 더위를 식히고 시원한 응원을 함께 즐길 수 있다.

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이벤트 관련 자세한 내용은 구단 공식 소셜 미디어에서 확인할 수 있으며, 홈경기 티켓 예매는 구단 공식 홈페이지와 티켓링크를 통해 가능하다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com