'충격, EPL 개막 한달도 안 남았는데' HERE WE GO 독점! 뉴캐슬 사령탑 교체, 에디 하우 전격 사임→차기 감독 1순위 독일 출신 젊은 지도자 야이슬레

하우 감독 캡처=파브리지오 로마노 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]EPL 새 시즌 개막이 한달도 채 남지 않은 가운데 뉴캐슬 유나이티드 사령탑이 교체된다. 잉글랜드 출신의 젊은 명장으로 평가받았던 에디 하우 감독이 뉴캐슬 지휘봉을 놓기로 했다고 한다. 대신 독일 출신의 젊은 지도자 미티야스 야이슬레 감독이 강력한 대체자로 급부상했다.

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유럽 축구 이적 전문가 파브리지오 로마노는 30일(한국시각) 자신의 SNS를 통해 '에디 하우 감독이 뉴캐슬을 떠날 예정이다. 대신 야이슬레 감독이 가장 유력한 후보 사령탑'이라고 보도했다.

로마노에 따르면 하우 감독이 뉴캐슬 지휘봉을 내려놓는 건 확정됐다. 최근 구단과 매우 힘든 상황이었다고 한다. 선수 수급 등을 놓고 이견이 있었던 것으로 알려졌다. 또 새 사령탑 후보로 꼽히는 야이슬레와 협상이 거의 마무리됐다고 한다. 1988년생인 야이슬레 감독은 최근까지 알 아흘리(사우디아라비아)를 이끌었다.

야이슬레 감독 캡처=파브리지오 로마노 SNS

2021년 11월, 뉴캐슬 지휘봉을 잡은 하우 감독은 2부 강등 위기에 처했던 팀을 빠르게 수습했다. 또 2022~2023시즌 프리미어리그 4위를 기록하며 20년 만에 유럽챔피언스리그 본선 진출을 이끌며 지도력을 인정받았다. 특히 2025년 3월 카라바오컵(리그컵) 결승에서 리버풀을 제압, 우승하며 약 70년 만의 메이저 대회 정상에 오르며 새 역사를 썼다. 하우 감독은 선수단 체질 개선과 성장을 이뤘다는 평가를 받았다. 막대한 이적료에만 의존하지 않고 기존 선수들의 기량을 끌어올렸으며, 강력한 전방 압박과 전술적 완성도를 이뤘다. 명가 재건의 기틀 마련한 것이다. 단순한 중위권 팀에서 프리미어리그 내 4강 다크호스이자 강팀으로 체질을 완전히 전환시켰다. 하지만 새 시즌을 앞두고 스쿼드 보강을 놓고 구단 경영진과 의견차가 심했던 것으로 알려졌다.

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뉴캐슬 구단과 협상 중인 야이슬레 감독은 2023년부터 알 아흘리를 이끌었고, 2025~2026시즌 아시아챔피언스리그 엘리트 대회 우승을 차지했다. 알 아흘리는 2년 연속으로 아시아클럽 정상에 올랐다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com