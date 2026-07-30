'돌연 사퇴' 정해성 전 전력강화위원장 "구안와사 살짝 와서 식구들이 걱정을 했다"[청문회 live]

30일 국회 문화체육관광위원회에서 대한축구협회 현안 관련 청문회가 열렸다. 증인으로 출석해 선서하고 있는 홍명보 전 축구대표팀 감독과 축구인들.

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[국회=스포츠조선 김가을 기자]정해성 전 대한축구협회 전력강화위원장이 가슴 아픈 고백을 했다.

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30일 국회 문화체육관광위원회는 대한축구협회(KFA) 청문회를 진행했다. 문체위는 2026년 북중미월드컵 조별리그 탈락 후 여론의 뭇매 속에 KFA 운영 전반의 문제점을 살피고자 청문회 개최를 의결했다.

이 자리에는 정몽규 전 KFA 회장, 홍명보 전 감독, 이용수 회장 직무대행, 김승희 전무이사, 김병지 부회장, 김정배 전 부회장, 문진희 심판위원장 등 증인 15명 중 13명이 참석했다. 이임생 전 기술총괄이사와 박항서 전 부회장이 불출석 사유서를 냈다. 출석 의무가 없는 참고인엔 박지성 K-축구 혁신위 공동위원장, 이영표, 박주호 위원 등 13명이 채택됐지만 9명이 불출석 사유서를 냈다.

시계는 2년 전에 머물러 있었다. 이날도 2024년 홍 감독 선임 관련에 대한 얘기가 계속됐다. 당시 전력강화위원회를 이끌었던 정 위원장에게 질문이 계속됐다. 조계원 의원과 이재정은 정 위원장이 갑자기 물러난 이유를 연거푸 물었다.

사진=연합뉴스

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정 전 위원장이 입을 뗐다. 그동안은 단순히 건강 및 일신상의 이유로 알려져 있었다. 정 위원장은 "(감독 후보) 1, 2, 3순위를 내정하고 집으로 돌아갔을 때 구안와사가 살짝 와서 식구들이 걱정을 했다. 아이들과 집에 있는 식구가 그만 했으면 좋겠다는 얘기들을 해서 그 다음날 아침에 그때 당시 실장에게 여기서 그만 둬야겠다, 여기까지 하는게 맞는 것 같다고 얘기했다"고 말했다.

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이재정 의원은 "다시 묻는다. 구안와사라는 질병도 있겠지만, 그만 둔 이유가 무엇입니까"라고 재차 질문했고, 정 전 위원장은 "건강상이 가장 큰 이유가 될 것이다. 몇 달을 진행해오다 보니까 무리가 된 것이 사실"이라고 했다. 이에 이재정 의원이 또 다시 "전강위를 꾸려 오면서 권한을 충분히 행사할 수 없고, 권한에 대한 자괴감 등이 영향을 미친 것이 아니냐"고 물었다. 정 전 위원장은 "아니다"가 재차 답했다.

국회=김가을 기자 epi17@sportschosun.com