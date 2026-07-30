"어떤 때는 메시에게 유리하고, 어떤 때는 불리하고" 전직심판의 작심 분노, "축구를 왜곡하는 비디오 판독(VAR), 축구를 망친다"

아르헨티나-스위스전 논란의 판정. 로이터연합뉴스

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[스포츠조선 윤진만 기자]한 전직 심판이 축구가 나아가는 방향에 대한 우려를 표명했다.

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프랑스의 유명심판 출신 질 베시에르는 최근 출간기념회에서 진행한 '유로스포츠'와의 인터뷰에서 2026년 북중미월드컵에 나선 심판들의 판정 질에 대해 실망감을 토로했다.

그는 "로봇처럼 기계적이고 순종적인 심판 판정이었다. 그들은 자신을 표현할 수 없었다"며 "이번 월드컵은 비디오판독시스템(VAR) 때문에 제대로 진행되지 못했다"라고 말했다.

이어 "VAR이 존재하기 때문에, 심판들은 자신에게 유리하고홋 마음대로 사용한다. 어떤 때는 리오넬 메시에게 유리하고, 어떤 때는 메시에게 불리하고, 어떤 때는 크리스티아누 호날두에게 유리하고, 어떤 때는 킬리안 음바페에게 불리한 판정을 내린다"라며 지나치게 높은 VAR 의존도에 대한 우려를 표명했다.

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북중미월드컵의 대표적인 VAR 활용 사례는 아르헨티나와 스위스의 8강전에서 이뤄졌다. 스위스 공격수 브릴 엠볼로는 아르헨티나전 후반 헐리우드 액션을 했다는 판정으로 누적경고로 퇴장을 당했다. 아르헨티나 미드필더 레안드로 파레데스의 반칙을 선언한 당시 주심은 VAR 판독 끝에 판정을 180도 뒤집었다.

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대회 후 엠볼로를 '선수 착오' 규정으로 퇴장 판정한 것이 축구규칙제정기구(IFAB)의 심판 지침을 위반한 것이라는 해석이 나오고 있다. 스위스는 연장승부 끝에 1대3으로 패하며 탈락 고배를 마셨다.

유로 2020, 2002년 한-일월드컵 등 메이저대회에서 휘슬을 불었던 베시에르 전 심판은 "난 미셸 플라티니처럼 VAR에 반대한다. VAR은 축구를 완전히 왜곡하고 경기의 관점을 바꿔놓는다고 생각한다. 물론 디에고 마라도나의 핸드볼, 티에리 앙리의 아일랜드전 핸드볼, 1982년 스페인월드컵 패트릭 바티스통의 반칙과 같은 사례에선 새로운 기술의 도입이 도움이 될 것이지만, 갑자기 어떤 사람이 후반 20분에 마시고 있던 음료를 내려놓고 '페널티 구역 안에서 유니폼을 살짝 잡아당겼습니다. 페널티킥입니다'라고 외치는 상황이 나를 미치게 한다. 심판 판정을 표준화하려는 건 알겠지만, 모든 경기가 똑같지 않다. 로리앙과 보르도의 경기는 PSG와 낭트의 경기와 다르다. 선수와 감독이 다르고, 그에 따라 경기 운영 방식도 달라진다. 두 경기가 완전히 똑같을 수는 없다"라고 비판했다.

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계속해서 "포르투갈의 대표 음식이 대구다. 대구 조리법만 365가지다. VAR은 포르투갈의 대구와 같다. 365가지 말을 만들어낼 수 있다"라고 직격했다. 그는 또 "두고 보라. VAR이 우리를 병들게 할 거다. 축구계 전체가 VAR 때문에 병들거다. 그건 확실하다"라고 비관적인 전망을 내놨다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com