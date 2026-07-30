충북청주FC, '충북인삼농협 브랜드 데이·찐한 푸른 밤 페스타' 개최

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충북청주가 8월 1일 오후 7시 30분 청주종합경기장에서 열리는 수원 삼성과의 K리그2 홈경기를 맞아 '충북인삼농협 브랜드 데이'와 '찐~한 푸른 밤 페스타'를 개최한다고 밝혔다.

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이날 홈경기는 충북인삼농협 브랜드 데이로 진행된다. 충북인삼농협은 '홍삼양갱', 여성용 비타민 '글로우핏 듀얼', 남성용 비타민 '리프비타 임팩트', 에너지드링크 '에너제트' 등 다양한 건강기능식품을 선보이고 있다.

사전 이벤트와 하프타임 이벤트를 통해 충북인삼농협 제품을 경품으로 받을 수 있다. 충북인삼농협 브랜드 제품은 구단 공식 온라인 쇼핑몰인 아고라(AGORA)에서 구입할 수 있다.

하프타임에는 경기 당일 충북청주FC의 예술감독으로 위촉된 한지연 일렉토니스트의 공연이 예정되어 경기장 분위기를 더욱 다채롭게 만들 예정이다.

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특히 충북청주는 여름을 맞아 홈경기마다 야장 분위기를 즐길 수 있는 '찐~한 푸른 밤 페스타'를 운영한다.

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오는 수원과의 홈경기를 시작으로 8월 1일 수원전, 8월 15일 전남 드래곤즈전, 8월 23일 경남FC전, 9월 4일 서울 이랜드전까지 총 4차례 홈경기에서 진행될 예정이다.

찐~한 푸른 밤 페스타는 4차례 홈경기 동안 각기 다른 테마로 진행된다. 오는 수원전에서는 페스타의 시작을 알리며, 이후 '맛있는 야시장', '맥주로 전해지는 밤', '여름 밤의 피날레' 순으로 다양한 콘텐츠를 선보일 예정이다.

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한편, 홈경기 예매는 구단 공식 홈페이지 및 NOL(야놀자)을 통해 가능하며 경기 당일에는 현장 매표소에서도 티켓을 구매할 수 있다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com