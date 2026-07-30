'남아공전 전술 논란' 홍명보 전 감독 "전술적 변화가 없는 것은 아니었다→패했기에 감독 책임 가장 크다고 생각"[청문회 live]

30일 국회 문화체육관광위원회에서 대한축구협회 현안 관련 청문회가 열렸다. 증인으로 출석한 홍명보 전 축구대표팀 감독.

30일 국회 문화체육관광위원회에서 대한축구협회 현안 관련 청문회가 열렸다. 증인으로 출석해 질의에 답변하고 있는 정몽규 전 대한축구협회장, 홍명보 전 축구대표팀 감독.

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[국회=스포츠조선 김가을 기자]홍명보 전 축구대표팀 감독이 전술 논란에 입을 뗐다.

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30일 국회 문화체육관광위원회는 대한축구협회(KFA) 청문회를 진행했다. 문체위는 2026년 북중미월드컵 조별리그 탈락 후 여론의 뭇매 속에 KFA 운영 전반의 문제점을 살피고자 청문회 개최를 의결했다.

정연욱 의원은 남아공과의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 최종전 결과를 두고 "월드컵 앞두고 스리백을 주된 전술로 사용했다. 김민재 선수를 중심으로 수비를 안정시키고 후방에서부터 공격을 하겠다는 구상으로. 이 전술적 효과는 모르겠다. 문제는 동점골이, 남아공전. 왜 변화가 없었느냐는 부분은 의구심이 컸다. 후반 18분 선제골을 허용했죠. 이후에는 반드시 한 골을 넣어야 한다는 것이 당연한 요구 아니었겠습니까. 그런데 실제로 페널티박스 안에 우리 공격수가 부족했고 수비 중심의 스리백은 그대로 유지됐다. 아마 박주호 전 국가대표 선수도 중계 과정에서 '지금 우리 공격수가 많아야 되는 것 아니냐' 이런 취지로 의문을 제기했다. 국민들은 과연 이 지점에서, 홍 감독은 경기 뒤에 그 안에서 대처해야 한다고 생각했다. 전술적 변화 없이 그대로 갔다"며 설명을 요구했다.

30일 국회 문화체육관광위원회에서 대한축구협회 현안 관련 청문회가 열렸다. 증인으로 출석해 질의에 답변하고 있는 정몽규 전 대한축구협회장, 홍명보 전 축구대표팀 감독.

홍 전 감독은 "전술적 변화가 없는 것은 아니었다. 일단 공격 형태는 5명의 공격수를 최전방에 두고 3명의 수비수를 뒀다. 세 명의 수비수를 둔 것은 상대의 카운터 어택에 대해 대비를 했다. 우리는 그 안에서 세 명의 수비수를 식스맨 활용을 해서, 뒤에서 조금 더 앞으로 공격해 할 수 있는 할 수 있는 식스맨 활용을 했다"고 설명했다.

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정 의원은 "결론적으로 보면 국민들은 큰 변화 없었다고 느낀 것 같다. 과연 선수들이 그 안에서 알아서 대처해야 한다고 생각한다는 증인의 답변이 과연 국민들을 설득할 수 있겠습니까. 전술적 선택에 대해서는 모르겠습니다. 과연 이 선택이 잘 했다고 보십니까"라며 재차 질문했다.

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홍 전 감독은 "원래 감독은 경기 결과가 좋지 않으면 모든 것들이 다 실패로 돌아간다고 생각하고 있다. 그래서 그 경기 역시 승리하지 못했기 때문에 감독의 책임이 가장 크다고 생각하고 있다. 하지만 그 안에서 전술적 운영은 분명히 있었다"고 말했다. 정 의원은 또 다시 "있었지만 국민들은 공감하기 어려웠다는 지적은 인정하시는거죠"라고 물었고 홍 전 감독은 "패배했기 때문에 제가 그 부분은 받아들이겠다"고 했다.

국회=김가을 기자 epi17@sportschosun.com