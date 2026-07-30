[오피셜]"일본이 또 앞서갑니다" 한국 축구, LA올림픽 본선 도전도 난항 예고…日, 올림픽 예선 개최지로 '확정'

출처=아시아축구연맹 홈페이지 캡쳐

스포츠조선DB

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[스포츠조선 윤진만 기자]2028년 LA올림픽 본선 진출권을 다툴 예선이 일본에서 열린다.

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아시아축구연맹(AFC) 집행위원회는 30일(한국시각), '2028년 U-23 아시안컵 개최국으로 일본을 확정하는 등 주요 개최 및 규정 관련 결정을 공식 비준했다'며 '이 대회는 LA올림픽 아시아 예선 역할을 한다'라고 발표했다.

AFC는 '일본은 요르단, 키르기스스탄, 카타르, 우즈베키스탄 등과의 경쟁 입찰 끝에 개최권을 획득했다'며 '모든 최종 신청국이 최소 요건을 충족했지만, 일본은 세계적인 수준의 시설, 운영 위험 최소화, 그리고 지리적 다양성 확보 및 아시아 주요 축구 토너먼트의 전략적 순환 개최라는 취지를 고려해 선정됐다'라고 설명했다. 아랍에미리트는 올 초 유치 신청을 철회했다고 설명했다.

AFC는 대회 일정은 따로 발표하지 않았다. 일본 매체는 2028년 1월에 대회가 열릴 예정이라고 보도했다.

사진제공=대한축구협회

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이번 올림픽 축구는 종전 16개팀에서 4팀 줄어든 12개팀 체제로 치러진다. 아시아에 할당된 본선 진출권도 기존 3.5장에서 2장으로 줄었다. 한국, 일본, 이란, 호주, 사우디아라비아, 카타르, 우즈베키스탄 등 아시아의 내로라하는 강호들이 단 2장을 두고 싸워야 한다. '바늘 구멍'이 따로 없다.

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일본은 발 빠르게 본선 진출 준비에 나섰다. 일본이 역대 처음으로 U-23 아시안컵을 유치한 건 홈 이점을 안고 본선 진출권을 따내겠다는 강한 의지로 해석된다. 게다가 지난 1월 사우디아라비아에서 열린 U-23 아시안컵에서 올림픽에 대비한 차원으로 U-21 선수 위주로 출전해 우승컵을 들었다. 이 팀을 이끌고 있는 오이와 고 일본 U-21 대표팀 감독은 내년 3월부턴 모리야스 하지메 감독의 뒤를 이어 A대표팀과 올림픽대표팀을 겸임한다.

한국은 지난 5월 김은중 전 수원FC 감독을 올림픽대표팀 감독으로 새롭게 선임했다. 애초 이민성 U-22 감독에게 2026년 아이치-나고야 아시안게임과 올림픽을 모두 맡길 계획이었지만, 이 감독이 지난 U-23 아시안컵에서 4위에 그치는 부진한 성적을 거두자 플랜을 바꿨다.

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한국 축구는 지난 2024년 U-23 아시안컵 8강에서 인도네시아에 패해 무려 40년만에 올림픽 출전이 좌절되는 대굴욕을 겪었다. 김은중 감독의 어깨가 무겁다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com