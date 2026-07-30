"초대박!" 구체적 일정까지 나왔다…"韓 축구 호재!" 'EPL 러브콜' 이한범 '벨기에 명문' 이적 임박

사진=사샤 타볼리에리 SNS 캡처

대한민국 월드컵 대표팀이 23일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 산니콜라스의 에스타디오 우니베르시타리오에서 비공개 훈련을 가졌다. 이한범이 훈련 전 열린 기자회견에서 질문에 답하고 있다. 산니콜라스(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.23/

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[스포츠조선 김가을 기자]구체적인 일정까지 나왔다. 이한범(미트윌란)의 이적이 임박했다.

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덴마크 언론 '팁스블라뎃'은 30일(이하 한국시각) '이한범이 클럽 브뤼헤(벨기에) 이적 계약에 서명하면 31일 메디컬 테스트를 진행할 예정이다. 미트윌란은 1050만유로에 달하는 이적료 수익을 올리게 된다. 기본 이적료 900만유로에 옵션 150만 유로가 더해진 조건'이라고 보도했다. 이 매체에 따르면 이한범은 앞으로 다른 팀으로 이적하면 이적료의 15%를 챙기는 셀온 조항도 확보했다. 미트윌란 입장에선 150만유로를 통해 이한범을 영입했는데, 3년 만에 7배나 오른 이적료를 받게됐다. 900만유로의 수입을 남기게 됐다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 팬들에게 인사하는 이한범의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

이한범은 연령별 대표팀을 두루 거치며 엘리트 코스를 밟았다. FC서울에서 성장해 2023년 여름 이적 시장을 통해 미트윌란으로 이적했다. 그는 미트윌란에서 두 시즌 가까이 거의 경기에 나서지 못했다. 이적 첫 시즌에는 2경기에만 나섰다. 2024~2025시즌 막판 힘겹게 기회를 잡았고, 이를 놓치지 않았다. 그는 2025~2026시즌 팀의 핵심 센터백으로 활약했다. 공식전 49경기(2골)에 나섰다.

성장을 거듭한 이한범은 2026년 북중미월드컵 최종 명단에 이름을 올렸다. 체코와의 조별리그 A조 첫 경기에서 장신 공격수들을 꽁꽁 묶었다. 멕시코와의 두 번째 경기에서는 '주포' 훌리안 키뇨네스(알 카디시야)를 막아세웠다. 그는 남아공과의 최종전까지 세 경기 모두 선발로 나서 활약했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 이한범이 크로스를 시도하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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이한범은 올 여름 이적 시장의 '핫 가이'로 떠올랐다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL)를 비롯해 이탈리아, 프랑스 등 전역의 관심을 한 몸에 받고 있다. 앞서 영국 언론 '팀토크'는 '이한범을 향한 관심이 유럽 전역에서 커지고 있다. 리버풀, 리즈, 첼시, 뉴캐슬 유나이티드, 브라이턴(이상 잉글랜드) 등은 최근 몇 달 동안 그를 지켜본 클럽이다. 그는 미트윌란과의 계약 기간이 12개월 밖에 남지 않았다. 이러한 상황은 잠재적 영입 팀들의 관심을 더욱 증폭시켰다. 그는 EPL 뿐만 아니라 나폴리(이탈리아), 리옹(프랑스) 등의 관심을 받고 있다'고 했다.

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한편, 클럽 브뤼헤는 벨기에 프로축구 무대에서 20차례나 정상에 오른 강호다. 안더레흐트(34차례)에 이어 역대 최다 우승 2위로 지난 시즌 챔피언이다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com