"홍명보 감독 아들의 병역과 축구협회 청문회가 무슨 상관?" '가족 망신 주기' 축구팬도 비난[청문회live]

대한축구협회 청문회 출석한 홍명보 전 감독

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[스포츠조선 전영지 기자]"홍명보 감독님, 두 아들 1998년생, 2000년생이죠. 군대는 갔다 왔나요?"

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30일 국회 문화체육관광위원회 대한축구협회 현안 관련 청문회가 오전 10시 시작해 오후 8시를 넘어서는 가운데 홍명보 전 국가대표 감독의 두 아들의 군대 문제 질의까지 나왔다.

이날 오후 한 의원은 홍 감독이 한 언론과의 인터뷰에서 '애국가가 울릴 때 2002년 한일월드컵 4강 승부차기 직후 사진'이 나오는 것이 "자랑스럽다"고 언급한 것과 관련해 "지금도 자랑스럽나? 자식들한테 부끄럽지 않나"라고 질의했다. 홍 감독은 "저희 아이들에겐 부끄럽지 않다"고 담담하게 답했다. 이에 이 의원은 "두 아들이 1998년생, 2000년생이다. 군대는 다녀왔나?"라고 질문했고 홍 감독은 "가지 않았다"고 답했다. 이어 청문회장 PPT에 이재용 삼성 회장의 장남이 시민권을 포기하고, 자원입대한 사례, 최민정 SK그룹 최태원 회장 차녀가 여성임에도 해군 사관후보생으로 입대한 사례, 연예인 차인표, 옥택연이 미국 영주권도 포기하고 병역 의무를 마친 사례, BTS 전원이 군 복무를 마친 사례가 떴다. "자식에게 병역 의무를 마치게 할 생각이 있느냐"는 질문이 이어졌다.

캡처=MBC 화면

홍 감독은 "그동안 아이들에게 꾸준히 이야기했지만, 자기 인생이고 본인들의 선택이다. 이전부터 꾸준히 얘기했기에 본인들의 선택을 존중할 수밖에 없다"고 답했다. 이 의원은 "이러니깐 국민들이 정말로 홍명보 감독에게 실망하는 것이다. 자기 자식, 가족의 문제지만, 이래서 겉과 속이 다르다고 보는 것"이라고 목소리를 높였다.

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유명인이나 유명인의 자녀가 영주권을 포기하고 입대하고, 병역 면제 대상임에도 자원입대하는 것이 미담과 본보기는 될 수 있겠지만 누구도 강요할 수는 없다. 병역 대상이 아님에도 그 선택을 하지 않았다고 해서 공개비난을 받아야할 이유는 없다.

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무엇보다 세상에 자식 이기는 부모 없다. 부모로서 성인이 된 두 아들에게 권유는 할 수 있겠지만 자신의 거취와 관련된 결정은 직접 하는 것이 맞다. 유명인인 자신으로 인해 자녀들이 심적 부담을 느끼는 상황을 원치 않을 수도 있다. 결국 자녀의 선택권과 의사를 존중할 수밖에 없는 상황. 청문회를 지켜보던 홍 감독의 가족 역시 큰 충격을 받은 것으로 알려졌다.

축구 팬들은 누구보다 쟁점과 핵심을 꿰뚫고 있다. 축구협회 행정의 난맥상이나 감독 선임 과정의 문제점 등을 짚기 위해 마련된 청문회와의 취지와는 맞지 않는 질의는 팬들의 공감대를 얻지 못했다. 축구 팬들은 "청문회에서 무슨 홍명보 감독 자녀 군대 이야기를 하나" "홍명보 아들 군대 안 간거랑 축협이랑 뭔 상관?" "아들 군 입대 여부와 국대 감독 선임과정이 무슨 상관인가" "가족 타깃으로 프라이버시 침해" "청문회 왜 가나" 등 비판 댓글을 쏟아냈다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com