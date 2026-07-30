'日 축구와 비교' 정몽규 전 회장 "박지성→이영표→이천수 KFA에서 일했었다…축구가 항상 잘 되도록 성원"[청문회 live]

30일 국회 문화체육관광위원회에서 대한축구협회 현안 관련 청문회가 열렸다. 증인으로 출석한 정몽규 전 대한축구협회장.

30일 국회 문화체육관광위원회에서 대한축구협회 현안 관련 청문회가 열렸다. 증인으로 출석한 정몽규 전 대한축구협회장, 홍명보 전 축구대표팀 감독.

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[국회=스포츠조선 김가을 기자]정몽규 전 대한축구협회장이 박지성 이영표 등 '레전드'를 언급했다.

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30일 국회 문화체육관광위원회는 대한축구협회(KFA) 청문회를 진행했다. 문체위는 2026년 북중미월드컵 조별리그 탈락 후 여론의 뭇매 속에 KFA 운영 전반의 문제점을 살피고자 청문회 개최를 의결했다.

이 자리에는 정몽규 전 KFA 회장, 홍명보 전 감독, 이용수 회장 직무대행, 김승희 전무이사, 김병지 부회장, 김정배 전 부회장, 문진희 심판위원장 등 증인 15명 중 13명이 참석했다. 이임생 전 기술총괄이사와 박항서 전 부회장이 불출석 사유서를 냈다. 출석 의무가 없는 참고인엔 박지성 K-축구 혁신위 공동위원장, 이영표, 박주호 위원 등 13명이 채택됐지만 9명이 불출석 사유서를 냈다.

30일 국회 문화체육관광위원회에서 대한축구협회 현안 관련 청문회가 열렸다. 증인으로 출석한 정몽규 전 대한축구협회장.

이날 5차 질의에서 정연욱 의원은 "북중미월드컵을 계기로 일본과 비교하는 게 많은 건 사실이다. 국가대표 선수들이 은퇴 뒤에도 자국 축구에 들어온다. 레전드급 선수들이 실제로 기여하고 있는 것은 사실 아닙니까. 그런데 안정환 이천수 선수, 모르겠습니다. 사적인 감정인지 알 수 없습니다. 실제로 KFA 강한 발언을 하지 않았습니까. 개인 불만인지 알 수 없습니다. 상당히 이런 부분에서 구체적으로 왜 우리나라 레전드급 선수들. KFA를 기피 대상으로 보는지"라고 말했다.

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정 전 회장은 "KFA에서 박지성 혁신위원장도 유소년 본부장으로 일했었다. 이영표 해설위원도 부회장으로 일했었다. 이천수도 KFA에서 일했었다. 일하는거나 지도자 생활하는 것은 상당히 힘든. 옆에 홍명보 감독도 계시지만 지도자 한다는 것이 굉장히 어려운 일이다. 자리도 굉장히 적다. 지도자 하겠다는 사람에 비해서. 그래서 상당히"라며 "내가 할 일은 아니라고 생각한다. 후임께서 잘 하실 것으로 믿는다"고 말했다.

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이에 대해 이재정 의원은 "사퇴했다고 해서 모든 것을 다 면제받는 면죄부가 되는 것은 아니다"고 했다. 정 회장이 "책임지고 사퇴했다고 생각한다"고 말하자, 이재정 의원은 "종점은 아니라는 말씀을 드리는 것"이라고 했다. 정 회장은 "축구가 항상 잘 되도록 성원하고 있다. 전직 회장으로서 책임을 다 하도록 하겠다"고 했다.

국회=김가을 기자 epi17@sportschosun.com