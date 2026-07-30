정해성 전 위원장 "전강위내 '에이전트 관련' 위원의 감독 추천 있었다" 확인...임오경 의원"공정성 담보할 추천기구 필요"[청문회live]

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[스포츠조선 전영지 기자]특정 에이전트와 연루된 일부 위원들이 대한축구협회 전력강화위원회에서 감독을 추천했다는 설이 국회 청문회 현장에서 처음으로 확인됐다.

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30일 오후 9시가 넘도록 이어진 국회 문화체육관광위(문체위) 대한축구협회 현안 관련 청문회에서 임오경 더불어민주당 의원이 2024년 A대표팀 감독선임을 위한 전력강화위원회 과정에서 특정 에이전트와 연관된 위원들의 문제를 직격했다. "전강위원들과 관련된 에이전시가 5개나 있다. 처음에 98명의 후보를 8차 회의까지 12명으로 압축했는데 9차 회의에서 바그너 등 5명을 또 추천받아 17명으로 다시 늘어난다. 이게 가능한가"라고 질의했다. "10차 회의록을 봄녀 7-8차 회의에 불참한 한 위원이 추가로 추천한 후보들의 영상을 준비해 설명한다. 전강위 안에 있는 위원들이 에이전시와 연결해 계속 추천한다. 후보를 심사해야할 전강위원이 후보의 PT자료를 만든다. '내가 추천한 사람이 감독이 되면 내가 수수료를 받는' 구조다. 공정성 위배 및 이해 충돌이 된다. 이게 큰 문제 아닌가. 전강위 안에서도 특정후보에 대한 PT자료를 보고 단순 추천을 넘어 세일즈를 하는 느낌 받았고, 위원들 사이에 불만과 갈등도 발생했다고 들었다"고 말했다.

이어 "당시 전강위원들은 비밀유지 서약서를 작성한 바 있다. 당시 박주호 위원은 '회의 내용이 회의하는 중에도 외부로 나갔다. 카카오톡으로 쓴 내용도 바로 떴다'고 인터뷰한 적이 있다. 이러한 내용들을 증인도 알고 있었느냐"고 질의했다.정 전 위원장은 "알고 있었다"고 즉답했다. 이에 임 의원은 "당시 이해관계가 있는 외부의 에이전트들이 전력강화위원회에 줄을 댄다는 이야기가 난무했고 심지어는 대놓고 전력강화위원에게 추천을 하고 기밀은 실시간으로 유출됐다. 사익을 위한 위원회인가?"라고 강하게 질타했다.

임오경 더불어민주당 의원.

국회 문체위에서 열린 대한축구협회 청문회

임 의원은 "그럼에도 그냥 그대로 진행했다"며 문제점을 짚은 후 이용수 대한축구협회장 대행에게 "전강위 구성시 이해관계가 있는 사람들은 사전 검증을 통해 위원 위촉을 금지하는 제척 규정을 만들어야 한다"고 말했다. 이어 최휘영 문체부 장관에게 향후 혁신위에서 감독 선임과 관련해 추천의 공정성을 담보할 추천기구를 만들어줄 것을 제안했다. "이런 내용은 감사에서도 나오지 않았다. 혁신위 내에 반드시 객관성과 공정성을 담보할 감독 추천기구를 만들어달라"고 요청했고 최 장관은 "향후 혁신위에서 논의하겠다"고 답했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com7].