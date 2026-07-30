'韓 국가대표 스트라이커' 오현규 대형 악재, 감독 교체 후 주전 경쟁 날벼락..."세리에A 공격수 최종 제안 완료"

사진=오?규 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]오현규에게 또 비극적인 소식이다. 대형 공격수 영입에 베식타스가 매진하고 있다.

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튀르키예의 포토막은 30일(한국시각) '베식타스는 두샨 블라호비치에 관심을 돌렸다'고 보도했다.

포토막은 '베식타스는 공격수 영입에 박차를 가하기로 결정하며 블라호비치에게 관심을 돌렸다. 블라호비치와 꾸준히 접촉하며 빠른 계약을 목표로 하고 있다. 블라호비치는 유럽 5대 리그 제안을 기다리지만, 아직 원하는 제안을 받지 못했다'고 전했다.

로이터연합뉴스

이어 '베식타스는 블라호비치의 아버지와 협상 중이다. 협상이 지연될 경우 다른 대안도 모색할 것이다. 베식타스는 블라호비치에 1000만 유로 수준의 연봉과 계약 보너스를 최종 제시한 것으로 알려졌다. 빈센조 이탈리아노 감독이 피오렌티나에서 블라호비치와 함께 했기에 재회할 가능성이 있다'고 덧붙였다.

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블라호비치는 세르비아 축구 국가대표팀의 최전방 공격수다. 2020~2021시즌을 시점으로 기량이 터지기 시작했다. 피오렌티나에서 공식전 40경기에 출전해 21골 2도움을 기록하며 세리에A를 대표하는 스트라이커로 이름을 알렸다. 2021~2022시즌에도 전반기에만 20골을 터뜨리며 여러 빅클럽의 관심을 받았다. 유벤투스가 블라호비치를 품으며 최전방 고민을 해결하는 듯 보였다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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다만 유벤투스 이적 이후 블라호비치의 성장은 정체기를 거듭했다. 부상과 부진이 겹치며 예전의 파괴력은 찾아볼 수 없었다. 공식전 168경기에서 68골 16도움에 그쳤다. 올 시즌을 끝으로 유벤투스와의 계약이 만료된 블라호비치는 베식타스의 영입 후보로 떠올랐다. 베식타스가 제안까지 마쳤으나, 아직은 유럽 5대 리그 잔류 가능성을 고려 중인 것으로 보인다.

블라호비치가 합류한다면 오현규에게는 확실한 악재다. 새롭게 베식타스에 부임한 이탈리아노 감독과 블라호비치는 이미 피오렌티나에서 합을 맞춘 사이다. 오현규가 주전 경쟁에서 밀리는 것은 불가피할 수 있다. 더욱이 빅리그 진출을 노리는 오현규로서는 블라호비치에 밀려 출전 시간이 줄어든다면 활약 기회조차 얻지 못하며 고민이 커질 수 있다.

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다시 한번 감독 교체 후 주전 경쟁에서 어려움이 커질 수 있는 오현규다. 블라호비치가 베식타스의 제안을 수용한다면, 오현규로서는 남은 여름 이적시장 동안 거취에 대한 고려가 필요할 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com