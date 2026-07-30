부들부들 '아시아도 열받았다!' 親인판티노 AFC도 'FIFA 돈벌이 논란'에 강력 반발…UEFA는 월드컵 보이콧 논의

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 윤진만 기자]아시아축구연맹(AFC)까지 팔을 걷어붙였다. 월드컵 지분 매각을 추진 중인 국제축구연맹(FIFA)이 점차 궁지에 몰리는 형국이다.

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영국 일간 '가디언'은 30일(한국시각), 살만 빈 이브라힘 알 칼리파 AFC 회장이 47개국 회원국에 보낸 서한을 입수, FIFA의 '돈벌이 논란'을 강력히 규탄했다고 보도했다.

FIFA는 지난 28일 새로운 상업화 기구인 'FIFA 포워드 엔터프라이즈(FFE)' 설립 계획을 발표했다. 지분 약 20%를 팔아 최대 42억달러(약 6조1000억원)를 조달할 계획인 것으로 전해졌다. 잔니 인판티노 FIFA 회장은 최종 결정이 아닌 '단순한 제안' 차원이라고 설명했지만, 이미 211개 회원국 협회에 지지 여부를 묻는 서한을 보냈다. 자본 도발을 트럼프 미대통령 사위인 재러드 쿠슈너의 형이자 기술 투자자인 조슈아 쿠슈너가 주도하고 있다는 사실이 언론 보도로 알려지면서 결국은 평소 두터운 친분을 쌓아온 인판티노 회장과 트럼프 대통령이 축구를 돈벌이에 이용하고 있다는 비판이 쏟아졌다.

AFC는 잔니 인판티노 FIFA 회장의 강력한 지지자의 역할을 해왔고, 내년 FIFA 회장 선거에서도 인판티노 회장의 재선을 지지하겠다고 공언한 바 있어 이번 행동은 더욱 큰 의미를 지닌다.

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알 칼리파 회장은 "AFC는 FIFA가 이번 제안을 공식 발표하기 전에 AFC와 어떠한 협의도 하지 않고, 지배구조, 재정, 법률적 측면 및 잠재적 파급 효과에 대한 상세한 분석 자료도 제공하지 않은 점에 대해 깊은 우려와 실망감을 표한다. 절대 용납할 수 없다"라고 밝혔다.

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이어 "더욱이, AFC는 FIFA의 일방적인 조치가 연대, 협력, 투명성을 기반으로 하는 아시아 축구의 근간을 훼손하는 것으로 보인다는 점에 깊은 우려를 표한다. 게다가 이러한 계획은 모든 대륙 연맹의 지지 없이는 성공할 수 없는데, 현재로선 그러한 지지가 확보되지 않았다"라고 적었다.

'가디언'은 '유럽축구연맹(UEFA)과 북중미축구연맹(CONCACAF)은 FIFA의 매각에 강력히 반대했지만, 두 연맹의 65표로는 FIFA의 제안을 저지할 수 없다. 제안이 통과되기 위해선 전체 211표 중 과반수 찬성이 필요하기 때문'이라고 밝혔다. AFC 표를 합치면 세 대륙 연맹의 표는 과반수 이상인 112표로 늘어난다.

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UEFA는 "FIFA가 결코 넘어서는 안 되는 선을 넘었다"라고 반발했다. 현지시각 30일 55개 회원국간 긴급 회의를 열어 향후 조치를 논의할 예정이다. 한 UEFA 고위 관계자는 가디언을 통해 'FIFA 토너먼트 보이콧'이 주요 논의 사항이 될 것이라고 귀띔했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com