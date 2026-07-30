홍명보 전 감독 소신 발언 "젊은 친구들, KFA 들어와서 하다보면 책임감 갖고 바꿀 수 있을 것"[청문회 live]

30일 국회 문화체육관광위원회에서 대한축구협회 현안 관련 청문회가 열렸다. 증인으로 출석해 질의에 답변하고 있는 홍명보 전 축구대표팀 감독.

30일 국회 문화체육관광위원회에서 대한축구협회 현안 관련 청문회가 열렸다. 증인으로 출석해 질의에 답변하고 있는 정몽규 전 대한축구협회장, 홍명보 전 축구대표팀 감독.

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[국회=스포츠조선 김가을 기자]홍명보 전 축구대표팀 감독이 소신 발언했다.

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30일 국회 문화체육관광위원회는 대한축구협회(KFA) 청문회를 진행했다. 문체위는 2026년 북중미월드컵 조별리그 탈락 후 여론의 뭇매 속에 KFA 운영 전반의 문제점을 살피고자 청문회 개최를 의결했다.

이날 4차 질의에서 조은희 의원은 "얼굴만 바꿔서 되는 것이 아니다. 회장, 감독만 바뀌어서 되는 게 아니다. 조직의 혁신이 이뤄져야 하는 것이다. 어떻게 하면 조직 문화를 바꿀 수 있는지. 감독님은 책임을 지고 물러난 입장에서 한 마디 해주십시오. 비판적으로 해주십시오"라며 홍 감독을 지목했다.

30일 국회 문화체육관광위원회에서 대한축구협회 현안 관련 청문회가 열렸다. 증인으로 출석한 홍명보 전 축구대표팀 감독.

홍 감독은 "어느 누구 하나가 일을 잘 해서 된다고 보지는 않는다. 모든 축구인들이 노력을 해서 다 같이 힘을 모아서 바꾸지 않는한 쉽게 바뀌지 않는 구조라는 것을 나도 인정한다. 그렇기 때문에 어려운 일들이지만 그런 젊은 선수들이, 젊은 친구들이 들어와서 이 어려운 것들을 바꿔줬으면 좋겠다"고 했다.

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그는 "밖에서 좋은 역할 하는 것도, 좋은 얘기 하는 것도, 쓴 소리 하는 것도 좋지만 이 안에 들어와서 이 현실이 얼마나 어려운지 깨닫고 그러다보면 본인들이 더 책임감을 갖고 바꿀 수 있을 것으로 나는 분명히 생각한다. 항상 밖에서 얘기하다보면 그것도 듣는 사람도, 하는 사람도 한계가 있지 않습니까. 말씀 하시는 분들도 여기에 대한 경험이나 그런게 있다고 생각한다. 그렇기 때문에 그런 분들이 들어와서 굉장히 척박한 환경이 많이 있다. 그런 데서 그런 분들이 일을 하면 훨씬 더 빨라질거고, 좋아질거라고 생각한다"고 말했다.

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한편, 이 자리에는 정몽규 전 KFA 회장, 홍명보 전 감독, 이용수 회장 직무대행, 김승희 전무이사, 김병지 부회장, 김정배 전 부회장, 문진희 심판위원장 등 증인 15명 중 13명이 참석했다. 이임생 전 기술총괄이사와 박항서 전 부회장이 불출석 사유서를 냈다. 출석 의무가 없는 참고인엔 박지성 K-축구 혁신위 공동위원장, 이영표, 박주호 위원 등 13명이 채택됐지만 9명이 불출석 사유서를 냈다.

국회=김가을 기자 epi17@sportschosun.com