"마지막이 청문회 자리가 돼 아쉽지만..." 홍명보 감독의 마지막 인사[청문회live]

질의 답하는 홍명보 전 감독

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[스포츠조선 전영지 기자]"마지막이 청문회 자리가 돼 좀 아쉽지만 충분히 설명을 했다."

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홍명보 A대표팀 감독이 30일 국회 문화체육관광위원회(문체위) 대한축구협회 현안 청문회 직후 짧은 마지막 인사를 전했다.

이날 오전 10시부터 시작된 청문회는 오후 10시40분까지 5차 질의까지 이어졌다.

조은희 국민의힘 의원이 "어떻게 하면 조직 문화를 바꿀 수 있는지. 감독님은 책임을 지고 물러난 입장에서 한 마디 해달라. 비판적으로 해달라"며 홍 감독에게 발언권을 부여했고, 홍 감독은 "어느 누구 하나가 일을 잘 해서 된다고 보지는 않는다. 모든 축구인들이 노력을 해서 다 같이 힘을 모아서 바꾸지 않는한 쉽게 바뀌지 않는 구조라는 것을 나도 인정한다. 그렇기 때문에 어려운 일들이지만 그런 젊은 선수들이, 젊은 친구들이 들어와서 이 어려운 것들을 바꿔줬으면 좋겠다"며 후배들의 적극적인 참여를 바랐다. "밖에서 좋은 역할 하는 것도, 좋은 얘기 하는 것도, 쓴 소리 하는 것도 좋지만 이 안에 들어와서 이 현실이 얼마나 어려운지 깨닫고 그러다보면 본인들이 더 책임감을 갖고 바꿀 수 있을 것으로 나는 분명히 생각한다. 굉장히 척박한 환경이 많이 있다. 그런 데서 그런 분들이 일을 하면 훨씬 더 빨라질거고, 좋아질 거라고 생각한다"고 소신발언했다. 논란이 된 법인카드 관련 의혹에 대해서도 "개인적인 사용은 없었다"고 재차 확인했다.

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홍 감독은 청문회 직후 시원섭섭한 표정으로 "마지막이 이런 청문회 자리가 돼서 좀 아쉽지만 충분히 설명을 했고 그 전에 있었던 일에 대해서는 다 설명을 했다"고 말했다. "다만 결과가 좋지 않았기 때문에 여러분들에게 감독으로서 책임을 져야 한다"고 했다. 처음부터 끝까지 홍 감독은 "책임을 진다"는 말을 가장 많이 했다. "책임져야 되니까"라는 한마디를 남기고 청문회장을 떠났다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com