'오일 머니 고갈?' 뉴캐슬 감독, 시즌 개막 앞두고 사임…후임자는 사우디 사령탑? 대체 무슨 일이

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] 뉴캐슬 유나이티드가 시즌을 앞두고 감독 교체 변수를 만났다.

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영국 BBC는 30일(한국시각) '에디 하우 감독이 구단을 떠나겠다는 뜻을 드러냈으며, 후임자는 알 아흘리(사우디아라비아)를 이끌고 있는 마티아스 야이슬레 감독이 유력하다'고 전했다. 하우 감독은 사임 직전 브리스톨시티와의 프리시즌 경기를 지휘했다. 뉴캐슬은 이 경기에서 1대4로 패했다.

하우 감독이 갑작스럽게 지휘봉을 놓는 이유를 두고 의견이 분분하다. BBC는 내부 소식통 발언을 인용해 '하우 감독은 구단의 올 여름 이적시장 행보에 다소 놀랐다. 하지만 선수들을 팔아야 한다는 필요성은 인지하고 있었다'고 밝혔다. 이어 '하우 감독은 2주 전 구단에 사임 의사를 밝혔고, 구단 수뇌부는 최근까지 후임자를 물색해왔다. 하우 감독은 후임자가 확정도기 전까지 잔류해달라는 요청을 받아들였다'고 덧붙였다.

뉴캐슬은 지난 시즌 프리미어리그 12위에 그쳤다. 유럽 클럽대항전 출전 자격을 얻지 못하면서 재정 부담이 커졌다는 평가. 결국 이번 이적시장에서 산드로 토날리를 토트넘 홋스퍼, 앤서니 고든을 FC바르셀로나로 보내는 등 선수 정리에 나선 상황이다.

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하우 감독은 뉴캐슬 변화의 상징적 인물 중 한 명으로 꼽힌다. 2021년 10월 사우디국부펀드(PIF)가 뉴캐슬을 인수한 지 한 달 만에 사령탑 자리에 올랐다. 2022~2023시즌 프리미어리그 4위로 유럽챔피언스리그 출전권을 따냈고, 2024~2025시즌 프리미어리그 5위로 다시 한 번 팀을 챔피언스리그 무대에 올려 놓았다. 이후 카라바오컵(리그컵)에서 우승하며 뉴캐슬에 1954~1955 FA컵 이후 70년 만에 트로피를 안겼다. 재임 중 성적은 179경기 84승38무57패로, 역대 뉴캐슬 감독 중 프리미어리그 승률 2위(46.9%)를 거뒀다.

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후임자로 거론되는 야이슬레 감독은 1988년생으로 30대의 젊은 감독이다. 2014년 호펜하임에서 26세의 이른 나이로 현역 은퇴 후 라이프치히 유스팀 수석코치로 지도자 생활을 시작했다. 2019년 레드불 잘츠부르크 18세 이하 팀에서 감독으로 데뷔했으며, 이후 리퍼링을 거쳐 2021~2023년 레드불 잘츠부르크 1군팀 감독을 맡았다. 2023년부터 알 아흘리 지휘봉을 잡은 그는 아시아챔피언스리그 엘리트 2연패를 이끌었다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com