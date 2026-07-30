'레전드 사망?' 발칵 뒤집어진 伊, AC밀란 해명 "사실무근"…대체 왜 이런 소문이

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[스포츠조선 박상경 기자] AC밀란이 레전드인 프랑코 바레시의 사망설을 일축했다.

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밀란은 30일(한국시각) 설명을 통해 '바레시가 최근 사망했다는 보도는 사실이 아니다'라고 해명했다. 이탈리아 투토스포르트는 최근 바레시가 투병 중 사망했다는 소식을 전해 세간을 술렁이게 했다.

바레시는 지난해 8월 폐결절 제거 수술을 받은 뒤 항암 치료를 받고 있었다. 현재 밀라노 교외 한 병원에서 투병 생활을 이어가고 있는 그는 이달 초 밀란 훈련장 방문 계획을 취소했다. 근황에 대한 궁금증이 이어지던 찰나에 충격적인 소식이 전해졌고, 밀란 팬들 사이에선 추모 물결이 일었다. 마테오 살비니 이탈리아 부총리 역시 그들 중 한 명이었다.

이에 대해 밀란은 '최근 바레시를 두고 유포되고 있는 허위 보도를 강력히 부인한다'며 '그는 어렵고 민감한 시기를 보내고 있다. 구단은 그와 그의 가족 곁에 굳건히 함께 할 것이다. 개인의 사생활을 존중하고, 근거 없는 정보를 유포하지 않도록 당부드린다'고 밝혔다.

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바레시는 1977년 프로에 데뷔해 1997년 은퇴할 때까지 오로지 밀란에서만 선수 생활을 한 원클럽맨이다. 15년 간 밀란 주장으로 활동하며 세리에A 6회, 유럽챔피언스리그 3회 우승을 거뒀다. 이탈리아 대표팀에서도 1982 스페인월드컵 우승 멤버로 활약했으며, 1989년 발롱도르 투표에서 2위에 오르는 등 밀란을 넘어 이탈리아를 대표하는 수비수였다. 2000년에는 세리에A 세기의 선수, 2004년에는 국제축구연맹(FIFA)이 선정한 20세기 최고 선수 목록의 한 자리를 차지하기도 했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com