미쳤다! '한국 축구 미래' 2007년생 특급 재능, 프리시즌부터 대박 조짐..."감독에게 깊은 인상남겨, 속도-기량-태도 두각"

사진=헤코르드 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]한국 축구의 미래를 책임질 재능이 벌써 유럽에서 기대감이 커지고 있다.

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포르투갈의 헤코르드는 30일(한국시각) '박시후는 바스코 세아브라 감독과 코치진에게 깊은 인상을 남겼다'고 보도했다.

헤코르드는 '2026~2027시즌을 위해 영입된 한국 선수 박시후는 소식에 따르면 세아브라 감독의 코치진과 아로카 축구단 전체에 깊은 인상을 남겼다. 18세의 어린 나이에도 불구하고 훈련 경기에서 빠른 속도, 뛰어난 기량, 그리고 성실한 태도로 두각을 나타내고 있다'고 전했다.

사진=아로카 SNS 캡처

아로카는 지난 4일 충남아산에서 박시후를 영입했다고 공식 발표했다. 2031년까지 5년 장기 계약, 한국인 유망주를 영입하기 위해 이적료 50만 유로를 투자하며 이적이 성사됐다. 충남아산은 '팀의 핵심 자원을 떠나보내야 하는 아쉬움 속에서도 선수의 유럽 무대 도전 의사와 성장 가능성을 높게 평가하여 산정한 바이아웃 금액을 지불할 정도의 강력한 영입 의사에 이적이 전격 결정됐다'라고 밝혔다.

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박시후는 앞서 7월 구단 최초 준프로 계약으로 팀에 합류했으며, 데뷔 첫해부터 9경기에서 2골을 넣으며 스피드와 돌파가 돋보이는 유망주였다. 드리블, 슈팅 등에서 기량을 확실히 선보였다. 이를 주목한 팀이 바로 아로카였다.

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아로카는 포르투갈 1부 구단으로서 이미 구단에 핵심 공격형 미드필더이자 대한민국 올림픽 축구대표팀 주전인 이현주가 활약 중이다. 이현주는 지난시즌 아로카에서 30경기에 출전해 7골을 폭발하며 단숨에 에이스 자리를 꿰찼다.

이런 상황에서 박시후까지 프리시즌부터 세아브라 감독과 코치진을 사로 잡으며, 포르투갈 1부 리그 구단에서 한국인 선수 2명이 동시에 재능을 뽐내는 상황까지 기대해 볼 수 있게 됐다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com