[오피셜] '이강인 영입' 아틀레티코, 바르사와 전쟁 선언...스페인축구협회 고발장 접수

사진=에스토에스아틀레티.

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[스포츠조선 김대식 기자]이강이 이적한 아틀레티코 마드리드가 바르셀로나와의 법적 다툼을 진행하기로 결정했다.

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영국 디 애슬래틱은 31일(한국시각) '아틀레티코가 훌리안 알바레스 영입을 둘러싼 접촉 방식을 문제 삼아 바르셀로나를 스페인 축구협회에 고발했다'고 보도했다. 매체는 '아틀레티코는 바르셀로나가 알바레스에게 부적절한 방식으로 접근했다고 판단해 이번 고발을 진행했다. 두 클럽 간 윤리 규정 위반 혐의가 쟁점이며, 바르셀로나는 이에 항소할 방침'이라고 언급했다.

현 상황은 이렇다. 알바레스는 지난 5월 구단에 떠나고 싶다는 의사를 밝혔으며 당시에 구단에서 이적을 허가했다는 입장을 주장하고 있다. 이에 바르셀로나가 뭍밑에서 접촉을 시작했다. 하지만 아틀레티코는 이적을 허가한 적이 없다고 주장 중이다. 같은 스페인 리그 내 라이벌 구단으로 이적하는 건 더더욱 그렇다. 바르셀로나는 알바레스를 영입하기 위해 1억유로(약 1650억원)를 제시했지만 아틀레티코는 바이아웃 금액인 5억유로(약 8220억원)를 지불하라는 입장이다.

로이터연합뉴스

이에 선수는 불만을 품고 공개적으로 이적을 추진 중이다. 디 애슬래틱은 '알바레스는 아틀레티코와 2030년까지 계약이 남아 있지만, 이번 여름 월드컵 기간 중 취재진 앞에서 메트로폴리타노를 떠나 이적하고 싶다는 뜻을 밝히면서 라리가 구단들 간 갈등의 중심에 섰다'고 언급했다.

아틀레티코는 바르셀로나와 알바레스의 행동에 분노해 공식 SNS를 통해 바르셀로나를 저격하기도 했다. "보이는 모든 것을 믿지 마라. 특히 바르샤와 관련된 것이라면 더욱 그렇다"는 문구와 함께 일련의 가짜 이적 게시물을 올리며 바르셀로나와의 신경전을 공개적으로 드러냈다.

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그러나 여전히 알바레스는 바르셀로나의 최우선 영입 대상이다. 구단이 수정된 제안을 들고 재차 접근할 것이라는 전망도 나온다.

로이터연합뉴스

알바레스는 2024년 여름 최대 9500만유로(약 1562억원)의 이적료로 맨체스터 시티를 떠나 아틀레티코에 합류했다. 스페인 무대에서는 지금까지 106경기에 출전해 49골을 기록 중이며, 지난 시즌에는 49경기에서 20골을 넣으며 팀의 리그 4위와 유럽챔피언스리그 진출권 확보에 힘을 보탰다. 그러나 팀 프로젝트에 불만을 품고 이적을 원하고 있다. 일각에서는 알바레스가 이적을 위해 항명 및 훈련 불참이나는 최악의 수단까지 활용할 수 있다는 전망이 나오고 있다.

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이강인이 합류하는 마당에 아틀레티코는 법적 다툼을 선언하면서 계속해서 시끄러운 상황이 계속될 것으로 보인다.