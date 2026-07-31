결국 파국으로…유럽 "FIFA 대회 전면 보이콧", 亞-북중미도 지분매각 반대

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[스포츠조선 박상경 기자] 유럽축구연맹(UEFA)이 국제축구연맹(FIFA)의 자회사 설립 및 지분 매각 시 모든 대회를 보이콧 하기로 했다.

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UEFA는 31일(한국시각) 회원국 긴급 회의 후 성명을 통해 "우리는 FIFA가 월드컵과 기타 FIFA 대회의 소유권 지분을 민간 투자자들에게 이전하려는 제안을 만장일치로 단호하게 거부한다"며 "해당 제안이 전면 철회되고, FIFA가 향후 거버넌스(소유·경영 구조)나 대회 운영권을 민간 소유에 개방하지 않겠다는 구속력 있는 약속을 하지 않을 경우 어떤 UEFA 소속 국가 대표팀도 FIFA 주관 대회에 참가하지 않을 것"이라고 밝혔다. 이어 "월드컵은 투자 상품으로 취급될 수 없으며, 월드컵의 어떤 부분도 민간 투자자에게 넘길 수는 없다"며 "월드컵은 매물이 아니다"라고 강조했다.

FIFA는 최근 월드컵 등 국제 대회 운영을 전담할 자회사를 설립하고 지분 일부를 민간에 매각하는 계획을 밝혔다. 잔니 인판티노 FIFA 회장은 자회사 설립 후 211개 회원국에 최대 4000만달러(약 580억원)를 제공하겠다며 오는 9월 19일까지 동의 여부를 알려달라는 서한을 각 회원국에 보냈다.

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이에 대해 UEFA는 인판티노 회장을 겨눠 "이번 일은 단순히 리더십의 심각한 실패가 아니라, 세계 축구의 수호자로서 FIFA가 져야 할 책임을 스스로 포기한 것"이라고 비판했다. 또 "외부 투자자들이 FIFA 대회의 소유권 지분을 갖게 되는 순간, 축구는 영원히 바뀐다. 상업적 수익은 영구적인 의무가 되고, 투자자들의 기대는 날마다 FIFA를 압박하게 될 것"이라고 경고했다.

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아시아와 북중미도 FIFA의 재고를 촉구하고 나섰다.

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셰이크 살만 빈 에브라힘 칼리파 AFC 회장은 47개 회원국에 보낸 서한에서 "대륙별 연맹의 전폭적인 지지 없이는 이 제안이 결코 성공할 수 없다"고 주장했다. 이어 "AFC는 FIFA가 이 제안을 대중에 공개하기 전 어떠한 협의도 거치지 않은 점에 큰 우려와 실망을 표한다"며 "잠재적 파장에 대한 지배구조, 재무, 법률 분석 자료도 전혀 받지 못한 것은 전적으로 용납할 수 없는 일"이라고 규탄했다. 또 "FIFA의 일방적인 행보는 연대와 협력, 투명성이라는 대륙별 축구의 근간을 훼손하는 것으로 보인다"며 우려를 나타냈다.

북중미카리브해축구연맹(CONCACAF) 산하 41개 회원국은 31일 회의를 열고 매각 제안을 거부하기로 했다. CONCACAF는 성명을 통해 "제안을 둘러싼 적법한 절차의 부재, 인위적으로 짧게 설정된 마감 기한, 관련 거버넌스 기구의 검토 및 승인 누락 등에 깊은 우려를 표한다"며 "이번 논의를 통해 투명성과 적절한 지배구조 확립이 필요하다는 점을 확인했으며, 이에 따라 제안을 거부한다"고 밝혔다.

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FIFA가 계획을 철회하지 않는다면, 이번 결정으로 내년에 열릴 2027 브라질 여자월드컵부터 파행이 불가피해질 전망이다. UEFA는 이 대회에서 각 대륙 연맹 중 가장 많은 12장의 출전권을 갖고 있으며, 아시아와 북중미는 각각 6장씩을 갖고 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com