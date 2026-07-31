韓 축구 날벼락 HRER WE GO, '한국산 라민 야말' 박승수 어쩌나...뉴캐슬 감독 돌연 사임

사진=뉴캐슬

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[스포츠조선 김대식 기자]박승수를 높이 평가했던 에디 하우 감독이 갑작스럽게 사퇴 의사를 표명했다.

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영국 텔레그래프를 비롯한 복수 매체는 30일(한국시각) 하우 감독이 뉴캐슬 유나이티드를 떠난다고 동시다발적으로 보도하고 있다. 텔레그래프는 '하우 감독이 주축 선수들의 유출에 깊은 실망감을 느낀 끝에 즉각 뉴캐슬 감독직에서 사임했다. 파악한 바에 따르면, 하우 감독은 축구계를 떠나 휴식을 취하고 싶다는 뜻을 구단에 전달했으며, 양측은 새 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 시즌 개막을 단 3주 앞두고 갈라서기로 합의했다'고 보도했다.

매체는 '이번 결정은 구단이 결국 이번 여름 주장 브루노 기마랑이스를 아스널에 매각할 것이라고 하우 감독이 판단함에 따라 내려졌다. 이는 불과 12개월 만에 4명의 핵심 선수를 잃게 되는 것을 의미한다. 알렉산더 이삭은 지난해 영국 역대 최고 이적료 기록인 1억2800만 파운드(약 2457억원)에 리버풀로 매각되었고, 앤서니 고든은 지난달 6900만파운드(약 1325억원)에 바르셀로나로 이적했다. 뒤이어 산드로 토날리 역시 1억파운드(약 1920억원)에 토트넘 홋스퍼로 합류했다. 기마랑이스마저 아스널 이적을 희망한다는 뜻을 전달해 오자, 48세의 하우 감독은 더 이상 자신에게 기대치를 충족할 만한 수단이 남아있지 않다고 판단했다'며 하우 감독이 갑작스럽게 사퇴하게 된 이유를 언급했다.

사진=로마노 SNS

이미 후임도 정해졌다. 유럽 이적시장 전문가인 파브리시오 로마노는 31일 오전 개인 SNS를 통해 "뉴캐슬이 마티아스 야이슬레를 신임 감독으로 선임하기 위해 구두 합의에 도달했다"라며 계약이 성사됐을 때만 붙이는 HERE WE GO를 달았다.

로마노는 "계약 기간은 2030년 6월까지 유효하며, 소속팀인 알 아흘리에 이 사실이 전달됨에 따라 며칠 내로 서명이 완료될 예정이다. 오늘 아침 공개되었듯, 뉴캐슬은 야이슬레 감독을 원했다"고 설명했다.

사진=뉴캐슬

뉴캐슬의 갑작스러운 감독 변화가 박승수에게는 안 좋은 영향을 끼칠 수도 있다. 하우 감독은 박승수를 높이 평가했기 때문이다. 박승수가 뉴캐슬로 이적한 후 하우 감독은 "어린 선수지만 많은 기대를 하고 있다. 박승수가 가지고 있는 돌파 능력, 수비수와 수비수 사이를 침투하는 능력은 충분히 높게 평가할 수 있다. 앞으로의 모습이 기대된다"며 칭찬한 바 있다. 박승수는 하우 감독 체제에서 1군 데뷔는 못했지만 종종 1군 훈련에도 합류했으며 프리시즌 중에는 경기에도 출전한 적이 많다.

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하지만 야이슬레 감독이 오면서 어떤 일이 벌어질지 알 수가 없게 됐다. 야이슬레 감독이 유망주인 박승수를 어떻게 평가하는지에 달렸다.