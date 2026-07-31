이강인 ATM 합류는 결국 서울에서…'시메오네 지옥훈련' 불참, 향후 관건은 '기준선 통과'

사진출처=아틀레티 SNS

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[스포츠조선 박상경 기자] 이강인의 아틀레티코 마드리드(AT마드리드) 합류가 서울에서 이뤄질 전망이다.

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스페인 문도 데포르티보는 30일(한국시각) '이강인은 스페인으로 건너오기 위해 한국의 군 복무 관련 법규에 따른 정부 허가를 기다리고 있다. 시간이 흐를수록 마드리드에서 팀에 합류할 가능성은 점점 줄어들고 있다'며 '이강인은 서울에서 열릴 프리시즌 투어에서 팀에 합류할 것으로 보인다. 서울-마드리드 간 비행 시간이 14시간이나 걸리는 점을 고려할 때, AT마드리드는 그가 스페인으로 왔다가 이틀 만에 다시 서울로 가는 건 터무니 없는 일이라고 보고 있다'고 전했다.

이강인과 AT마드리드의 계약은 지난 25일 발표됐다. 계약 기간 5년, 이적료는 4000만유로로 추정되고 있다. 2023년 마요르카에서 파리 생제르맹으로 이적한 지 3년 만에 다시 스페인 무대로 복귀하게 됐다. AT마드리드는 앙투안 그리즈만이 달던 7번을 이강인에게 부여했다.

이강인은 2023 항저우 아시안게임 금메달로 병역 면제(예술·체육 요원 편입) 혜택을 받았다. 하지만 아직 4주 간의 기초 군사훈련을 이수하지 않았다. 이에 따라 해외 출국 시 병무청으로부터 행정-국외여행 허가 절차를 거쳐야 한다. 이 과정이 지연되면서 발이 묶인 것이다.

사진출처=아틀레티코 마드리드

사진출처=아틀레티코 마드리드

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AT마드리드는 1일 스웨덴 스톡홀름에서 맨체스터 유나이티드와 프리시즌 경기를 치른다. 이 경기를 마친 뒤 한국행 비행기에 올라, 오는 9일 서울월드컵경기장에서 맨체스터시티와 맞붙는다.

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AT마드리드는 30일 헤타페와 프리시즌 첫 경기를 치러 4대1로 이겼다. 맨유, 맨시티전을 거친 뒤 내달 19일 홈구장 메트로폴리타노에서 말라가와 2026~2027 라리가 1라운드를 치른다. 계획된 프리시즌 경기 일정이 부족한 가운데, AT마드리드는 디에고 시메오네 감독 지휘 하에 일찌감치 훈련에 돌입한 상태다. 훈련 강도가 높은 것으로 잘 알려진 시메오네 감독 체제에서 일찌감치 적응할 수 있는 기회를 놓치게 된 건 아쉬운 부분이다.

AT마드리드는 이강인에게 국내 체류 중에도 훈련할 수 있는 개인 일정표를 전달한 것으로 알려졌다. 비록 스페인에서의 팀 합류는 무산되는 분위기지만, 이강인은 국내에 체류하면서 시메오네 감독이 원하는 기준에 맞추기 위해 구슬땀을 흘리고 있는 것으로 알려졌다. 결국 AT마드리드 합류 후 시메오네 감독이 원하는 수준의 퍼포먼스를 보여주느냐가 향후 주전 경쟁의 변수가 될 것으로 보인다.

EPA연합뉴스

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com