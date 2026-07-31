[오피셜] "월드컵 포함 FIFA 모든 대회 보이콧" UEFA 초대형 성명 발표..."월드컵 투자 상품 아냐"

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 김대식 기자]유럽축구연맹(UEFA)이 국제축구연맹(FIFA)의 월드컵 지분 매각 추진안에 정면으로 맞서며 전면 보이콧까지 예고했다.

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UEFA와 55개 회원협회는 30일(이하 한국시각) 성명을 통해 '월드컵 및 기타 FIFA 대회의 지분을 민간 투자자에게 매각하려는 FIFA의 제안을 만장일치로, 그리고 단호하게 거부한다'고 밝혔다.

이어 '월드컵은 투자 상품으로 취급될 수 없다. 모든 대륙의 선수, 국가대표팀, 팬들이 여러 세대에 걸쳐 이룩해 온 유산인 만큼 그 어떤 부분도 민간 투자자에게 넘겨져서는 안 된다'고 강조하며 '월드컵은 판매 대상이 아니'라고 못박았다.

이러한 UEFA의 강경한 반대 입장이 나온 이유는 현재 FIFA가 월드컵 운영권을 민영화하는 방안을 추진 중이기 때문이다. 일간 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 FIFA는 상업적 운영과 행사 운영을 맡을 새 회사 'FIFA 포워드 엔터프라이즈'(FFE)에 올해 최대 42억달러(약 6조원)를 조달하기 위해 미국 투자은행 JP모건과 외부 투자자 유치를 협의 중이다.

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이미 월드컵이 너무 상업화됐다는 비판이 쏟아졌던 2026년 북중미월드컵 이후에 FIFA가 더 상업화된 방향을 굳히자 UEFA는 곧바로 월드컵 보이콧을 선언해버렸다.

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UEFA는 외부 자본 유입이 가져올 구조적 변화에 대해 '외부 투자자가 지분을 취득하는 순간 상업적 수익 창출은 영구적인 의무가 되고, 투자자들의 기대치는 매일매일의 압박으로 다가올 것'이라며 '국제 경기 일정과 대회 방식, 축구의 미래를 결정하는 모든 사안이 '무엇이 축구를 위한 최선인가'가 아니라 '무엇이 주주들을 위한 최선인가'에 따라 좌우될 것'이라고 경고했다. 이어 '이러한 모델은 세계 축구에 설 자리가 없다. 축구의 미래가 재정적 수익 극대화를 최우선으로 두는 이들의 기대치에 좌우될 수 없고, 각국 협회와 리그, 클럽, 선수, 팬들의 이익이 투자자의 수익보다 후순위로 밀려나서도 안 된다'라고 강력하게 주장했다.

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UEFA는 '해당 제안이 완전히 철회되고 FIFA가 향후 어떠한 행정이나 대회도 민간 소유에 개방하지 않겠다는 법적 구속력 있는 보장을 제공하지 않는 한, 이 제안이 유효한 동안 어떠한 UEFA 회원국 국가대표팀도 FIFA 대회에 참가하지 않을 것'이라며 보이콧 의사를 밝혔다.

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끝으로 UEFA는 '월드컵은 축구의 것이고 앞으로도 영원히 그럴 것이며, 유럽의 목소리가 살아있는 한 월드컵은 결코 판매 대상이 되지 않을 것'이라고 다시 힘주어 말했다.

FIFA 다음으로 축구계에서 영향력이 강한 UEFA에서 FIFA와 완전히 대립각을 세운 상황. 이제 공은 다시 FIFA에 넘어갔다. 이미 UEFA은 인판티노 회장을 끌어내리기 위한 다른 후보자를 찾고 있다는 말도 나오고 있다.

김대식 기자