韓 초대형 악재 '21호 프리미어리거 탄생 불발'...오현규가 아니었다, 헐시티 세네갈 국대 영입 추진

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 김대식 기자]헐시티가 노리는 공격수는 국가대표 스트라이커 오현규가 아니었다.

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EPL 승격팀 헐시티가 오현규에게 관심이 있다고 알려진 건 지난 9일(이하 한국시각)이었다. 튀르키예 이적시장 전문가인 세르칸 모로바는 개인 SNS를 통해 독점 보도라며 "헐시티가 오현규의 상황을 면밀히 주시하고 있다"고 보도한 바 있다.

튀르키예 매체 포토맥은 27일 '오현규를 유럽 및 EPL 팀들이 주시하고 있다는 점이 강조되었다. 미트윌란전에서 63분간 활약한 이 한국인 공격수를 유럽 일부 구단 스카우트들이 현장에서 지켜본 것으로 알려졌다. 오현규는 한국 대표팀 소속으로 2026년 북중미월드컵에서도 주목을 받은 바 있다'고 설명했다. 다만 정확하게 어떤 구단에서 관심을 가지게 된 것인지에 대한 이야기는 없었다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

헐시티는 이번 시즌 EPL 승격에 성공했기 때문에 전력 강화를 통해 잔류를 노리는 입장. 전 포지션에 걸쳐서 많은 작업이 이뤄지고 있다. 하지만 헐시티가 노린 건 오현규가 아니었다.

프랑스 풋 메르카토는 30일' 밤바 디엥의 미래를 두고 새로운 반전이 일어났다. 한때 튀르키예의 아메드스포르 합류가 유력했던 이 26세의 세네갈 출신 공격수는, 영입 작업이 매우 순조롭게 진행되는 듯 보였으나 협상 구도에 변화가 생기자 결국 튀르키예행을 포기했다. 그에게는 사우디아라비아 구단들의 제안도 있었으나, 선수의 선호도는 잉글랜드 무대로 향하고 있는 것으로 알려졌다'고 보도했다.

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이어 '취재 결과에 따르면, 지난 시즌 프랑스 리그1에서 10골을 터뜨린 디엥은 현재 EPL로 승격한 헐시티, 그리고 지난 5월 승격 플레이오프 결승에서 다름 아닌 헐시티에 패했던 미들즈브러와 협상을 진행 중이다. 이 세네갈 국가대표 공격수는 잉글랜드 무대에서 새로운 도전에 나서기를 희망하고 있으며, 이를 위해 사우디아라비아의 솔깃한 제안들마저 거절할 준비가 되어 있다'며 헐시티가 디엥을 노리고 있다고 밝혔다.

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현재 오현규의 상황은 썩 좋은 방향으로 흘러가지 않고 있다. EPL에서 영입 관심이 없는 건 사실 큰 문제가 아니다. 오현규가 다가오는 시즌에 베식타시에서 좋은 활약을 꾸준히 이어간다면 빅리그 입성은 시간문제다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

더 큰 문제는 주전 입지를 상실할 수도 있다는 우려다. 현재 베식타시는 모하메드 살라와 같은 거물급 스타 영입에 나서고 있다. 살라는 오현규와 포지션이 전혀 다르지만 살라 영입이 무산될 걸 대비해 두산 블라호비치한테 계속 매달리고 있다. 이탈리아 세리에A 베스트 스트라이커상까지 수상했고, 유벤투스 주전 스트라이커였던 선수다. 블라호비치를 위해 베식타시는 역대급 자금을 준비 중인 것으로 파악됐다. 블라호비치가 온다면 오현규는 벤치로 밀려날 수밖에 없다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com