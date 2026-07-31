"지배구조 혁신X관계자 문책" 국회 문체위, KFA 제도 개선 이행 촉구 결의문 채택[오피셜X전문]

출처=국회 문화체육관광위원회

국회 문화체육관광위, 위원장 더불어민주당 이재정 의원

국회 문체위에서 열린 대한축구협회 청문회

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국회 문화체육관광위원회가 30일 대한축구협회 현안 관련 청문회를 '대한축구협회의 공정성 및 투명성 제고를 위한 제도개선 이행 촉구 결의문'으로 마무리했다.

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이날 청문회는 오전 10시 시작돼 오후 10시40분 무렵 끝났다. 정몽규 대한축구협회 전 회장, 홍명보 A대표팀 감독, 이용수 축구협회 회장 직무대행(부회장), 김승희 전무, 김정배 전 부회장, 정해성 전 전력강화위원장 등이 출석해 12시간이 넘도록 진행된 청문회에 대한 팬들의 평가는 냉정했다. 이임생 전 기술이사 등 주요 증인과 참고인들의 대거 불참하면서 '맹탕'이 됐고, 2년 전 국감, 현안질의 때의 의혹이 재탕, 삼탕됐으며, 우려했던 호통과 망신 주기, 축구와 현장에 대한 몰이해로 인한 황당한 질의 등이 나오면서 '이럴려고 청문회 했나'라는 회의적인 반응과 비판이 쏟아졌다.

이재정 문체위원장은 모든 청문 절차가 끝난 후 이런 여론을 의식한 듯 "언론을 보면 더 이상 얻어낸 것이 없다는 판단도 있습니다. 잘 막으셨습니다. 축구협회 관계자 여러분"이라며 다소 냉소적인 마무리 발언을 건넸다. "수사를 하듯이 캐내어 뭔가를 드러내고 반짝하는 사실로 점수 받겠다고 하는 청문회가 아니었다. 국회의원들이 언성을 높이는 상황에서도 나오지 않는 자료와 답변도 있었다. 그간 국민들은 얼마나 답답했겠나"면서 축구협회를 향해 "소통하지 않고 그들에게 언제나 팬으로 머물러 달라고 이야기 할 수는 없다"고 일갈했다.

이어 문체위는 '대한축구협회의 공정성 및 투명성 제고를 위한 제도개선 이행 촉구 결의문'을 채택해 이 청문회가 대한축구협회의 혁신을 위한 제도 개선의 시작점이 될 것임을 천명했다. '대한민국 국회는 정부와 대한체육회, 대한축구협회에 대하여 대한축구협회의 지배구조 혁신 및 파벌구조 청산을 위해 제도적 개선책을 마련할 것을 촉구한다. 대한민국 국회는 정부와 대한체육회, 대한축구협회에 대하여 국가대표 감독 선임, 임원 인사, 예산 집행 등 핵심 의사결정 과정에서 제기된 절차적 하자와 책임 소재를 철저히 규명하고, 위법·부당하거나 무책임한 업무처리가 확인된 관계자를 엄중히 문책할 것을 촉구한다.대한민국 국회는 정부와 대한체육회, 대한축구협회에 대하여 축구 유소년 영재 선발·육성체계의 공정성을 제고할 수 있도록 제도개선 방안을 마련할 것을 촉구한다.대한민국 국회는 정부에 대하여 대한체육회와 대한축구협회 등 주요 체육 단체의 낙하산 인사 방지를 위한 퇴직공직자 취업제한제도를 실질적으로 운영할 것을 촉구한다.대한민국 국회는 대한축구협회에 대하여 국가대표 감독과 주요 임직원 선임에 관한 기준 및 절차를 정관과 규정에 명문화하고, 외부의 압력이나 특정인의 개입으로 절차가 무력화되지 않도록 제도적 장치를 마련할 것을 촉구한다. 대한민국 국회는 대한축구협회에 대하여 감사기구를 회장과 집행부로부터 실질적으로 독립시키고, 상근 감사 또는 독립 감사위원회 설치, 외부 회계감사 정례화, 내부신고자 보호 및 이해충돌 방지 제도를 도입할 것을 촉구한다. 대한민국 국회는 대한축구협회에 대하여 자체적·형식적 쇄신을 넘어 축구 현장, 법률·회계 등 전문가가 참여하는 독립적 혁신기구를 설치하고, 조직·인사·재정·선거·감사 전반의 개혁안을 마련할 것을 촉구한다'는 내용을 담았다. 아래는 국회 문체위의 '대한축구협회의 공정성 및 투명성 제고를 위한 제도 개선 이행 촉구 결의문' 전문이다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

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[대한축구협회의 공정성 및 투명성 제고를 위한 제도 개선 이행 촉구 결의문]

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-주 문

대한축구협회는 대한민국 축구 전반을 책임지는 체육단체임에도 불구하고 그동안 주요 인사와 국가대표팀 감독 선임, 이사회 및 위원회 운영, 예산 집행 과정에서 절차적 공정성과 투명성이 충분히 확보되지 않았다는 비판을 받아왔다. 이와 같은 대한축구협회의 폐쇄적 운영은 권한 집중과 내부 견제 부재, 불투명한 인사와 의사결정, 감독기관의 소극적 대응이 결합된 구조적 문제이다. 이에 대한민국 국회는 대한축구협회가 반복되는 행정 실패와 불투명한 의사결정으로 국민의 신뢰를 심각하게 훼손하였음을 엄중히 지적하며 다음과 같이 결의한다.

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1. 대한민국 국회는 정부와 대한체육회, 대한축구협회에 대하여 대한축구협회의 지배구조 혁신 및 파벌구조 청산을 위해 제도적 개선책을 마련할 것을 촉구한다.

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2. 대한민국 국회는 정부와 대한체육회, 대한축구협회에 대하여 국가대표 감독 선임, 임원 인사, 예산 집행 등 핵심 의사결정 과정에서 제기된 절차적 하자와 책임 소재를 철저히 규명하고, 위법·부당하거나 무책임한 업무처리가 확인된 관계자를 엄중히 문책할 것을 촉구한다.

3. 대한민국 국회는 정부와 대한체육회, 대한축구협회에 대하여 축구 유소년 영재 선발·육성체계의 공정성을 제고할 수 있도록 제도개선 방안을 마련할 것을 촉구한다.

4. 대한민국 국회는 정부에 대하여 대한체육회와 대한축구협회 등 주요 체육 단체의 낙하산 인사 방지를 위한 퇴직공직자 취업제한제도를 실질적으로 운영할 것을 촉구한다.

5. 대한민국 국회는 대한축구협회에 대하여 국가대표 감독과 주요 임직원 선임에 관한 기준 및 절차를 정관과 규정에 명문화하고, 외부의 압력이나 특정인의 개입으로 절차가 무력화되지 않도록 제도적 장치를 마련할 것을 촉구한다.

6. 대한민국 국회는 대한축구협회에 대하여 감사기구를 회장과 집행부로부터 실질적으로 독립시키고, 상근 감사 또는 독립 감사위원회 설치, 외부 회계감사 정례화, 내부신고자 보호 및 이해충돌 방지 제도를 도입할 것을 촉구한다.

7. 대한민국 국회는 대한축구협회에 대하여 자체적·형식적 쇄신을 넘어 축구 현장, 법률·회계 등 전문가가 참여하는 독립적 혁신기구를 설치하고, 조직·인사·재정·선거·감사 전반의 개혁안을 마련할 것을 촉구한다.

-제안 이유

대한축구협회는 국가대표팀 운영과 국제대회 참가, 지도자·심판 양성, 유소년 및 생활축구 진흥 등 대한민국 축구 전반을 책임지는 단체임에도 불구하고 그동안 권한 집중, 전문기구의 견제 부재, 책임 회피 등 폐쇄적인 운영으로 공정성과 투명성을 잃었다는 비판을 받아왔음.

대한축구협회는 정부 재정과 공공시설, 국민적 성원을 기반으로 운영되는 만큼 민간단체보다 높은 수준의 민주성과 책임성을 가져야 하며, 국제축구연맹과 아시아축구연맹에 가입한 체육단체라는 이유로 공적 책임에서 벗어날 수는 없음.

정부 또한 체육단체의 자율성을 이유로 불공정과 행정 실패를 방치하여서는 아니 되며, 공공재정이 투입되는 단체에 대한 관리·감독은 정부의 당연한 의무임.

이에 대한민국 국회는 본 결의안을 통해 대한축구협회의 지배구조 개혁, 책임자 문책, 독립적 감사 및 인사·재정의 투명성 강화를 강력히 요구하며, 정부의 관련 법제 및 감독 체계 정비를 촉구함.