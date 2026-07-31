日 초대박! 스즈키 "리즈-뉴캐슬 제안 거절" 유베행 임박…부폰 루트 따라가나

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[스포츠조선 박상경 기자] 스즈키 자이온(파르마)의 유벤투스행이 임박한 눈치다.

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이탈리아 투토스포르트는 31일(한국시각) '스즈키 측이 리즈 유나이티드, 뉴캐슬 유나이티드의 이적 제안을 거부했으며, 현재 최유력 후보는 유벤투스'라고 전했다. 스즈키는 앞서 유벤투스와 파리 생제르맹(PSG)의 영입 제안을 받은 것으로 알려졌다.

투토스포르트는 '리즈와 뉴캐슬 모두 파르마가 설정한 3000만유로(약 495억원) 이상의 이적료를 지불할 수 있는 재정적 기반을 갖추고 있다'며 '이럼에도 제안을 거절한 이유는 스즈키가 비안코네리(유벤투스 애칭)행을 우선 순위로 두고 있기 때문'이라고 설명했다. 또 '유벤투스는 기존 주전 미켈레 디 그레고리오의 이적이 확실히 되는 상황에서 프리미어리그 팀과의 경쟁으로 인한 이적료 상승에 앞서 스즈키를 데려오기 위해 적극적으로 나서고 있다'고 덧붙였다. 유벤투스의 루치아노 스팔레티 감독은 스즈키 측에 주전 자리를 보장할 수 있다는 의견을 전한 것으로 알려졌다.

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코리에레델로스포르트 역시 스즈키의 유벤투스행에 무게를 실었다. 신문은 '유벤투스는 에밀리아노 마르티네스 영입을 위해 애스턴빌라에 제안을 건넸지만 거절 당하면서 스즈키 영입에 초점을 두고 있다'며 PSG와의 경쟁 구도를 지적했다. 프랑스 매체 풋메르카토 역시 '유벤투스가 스즈키 영입전 폴 포지션에 서 있다'고 경쟁 우위를 전망했다.

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유벤투스와 PSG가 나란히 스즈키를 노리고 있으나 시선엔 온도차가 있다. 유벤투스는 디 그레고리오의 공백을 메우기 위해 스즈키를 원하는 반면, PSG는 잔루이지 돈나룸마의 백업으로 여기는 눈치다.

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스즈키의 유벤투스행이 가시화 되자, 일본 열도는 흥분하는 눈치다. 일본 론스포는 '스즈키는 우라와 레즈 시절 맨체스터 유나이티드로부터 이적 제안을 받았지만 백업 롤을 이유로 거절하고 신트트라위던(벨기에)로 이적한 바 있다'고 전했다. 이어 '프리미어리그에서 뛰는 최초의 일본인 골키퍼가 되고 싶다고 누누이 말해왔던 스즈키가 리즈, 뉴캐슬의 제안을 뿌리친 건 결국 다음 시즌 유럽 대항전에 나서지 못하는 상황도 작용했을 것'이라고 분석했다. 그러면서 '스즈키가 원하는 대로 파르마에서 유벤투스로 스탭업을 완성하면, 이탈리아가 낳은 위대한 골키퍼 잔루이지 부폰과 같은 루트를 따라가게 된다'고 적었다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com