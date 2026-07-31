'월드컵을 판다고" 인판티노 플랜 大논란'... UEFA "강행시 월드컵 보이콧"[공식입장]

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[스포츠조선 전영지 기자]유럽축구연맹(UEFA) 소속 국가들이 지아니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장의 월드컵 매각 계획이 강행될 경우 FIFA 주관 대회를 보이콧할 계획이다.

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더 타임스가 최초 보도한 이번 결정은 알렉산데르 체페린 회장이 긴급 주재한 UEFA 산하 55개 회원국의 화상 회의에서 내려졌다.

남녀 월드컵 모두에 큰 영향을 미칠 이번 보이콧 가능성은 FIFA의 주요 대회를 매각하려는 인판티노 회장의 논란 많은 계획에 치명타를 입힐 것으로 보인다. UEFA는 장문의 성명서를 통해 FIFA의 이러한 의도를 공식화하고, 비밀리에 마련된 FIFA의 계획을 '변명의 여지가 없다'며 '협박에 의한 거버넌스'라고 규정했다.

UEFA는 성명서를 통해 "오늘 논의의 결과로, UEFA 산하 어느 국가대표팀도 이러한 제안이 완전히 철회되고 FIFA가 다시는 자사의 거버넌스나 대회를 민간 소유에 개방하지 않겠다는 구속력 있는 확약을 제공하지 않는 한, 해당 제안이 유지되는 기간 동안 FIFA 주관 대회에 일절 참가하지 않을 것"이라고 선포했다. "의구심을 가져서는 안 된다. UEFA와 그 산하 협회들은 절대적인 결단력으로 이 계획에 맞설 것"이라고 천명했다. "기관이 심판받는 순간은 그들이 무엇을 받아들일 준비가 돼 있는지가 아니라, 무엇을 결코 타협하지 않고 거부하는지에 의해 결정된다. 지금이 바로 그러한 순간 중 하나"라고 결연함을 표했다. "어떤 것들은 단순히 매각하기에는 너무나 중요하다. FIFA 월드컵은 축구의 것이다. 앞으로도 영원히 그럴 것이다. 그리고 유럽에게 목소리가 있는 한, 월드컵은 결코 매물로 나오지 않을 것"이라고 했다.

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인판티노 회장은 최근 모든 대회의 상업적 권리를 관리할 '피파 포워드 엔터프라이즈(FIFA Forward Enterprise)'라는 신설 법인을 통해 월드컵 지분을 매각하겠다는 구상을 공개했다.

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잉글랜드 축구협회(FA)를 포함한 FIFA의 211개 회원국들은 9월 19일 마감일까지 이 제안에 동의할 경우 각각 최대 4000만 달러에 달하는 거액의 지원금을 약속받았다.

그러나 전세계 축구 거버넌스를 당혹스럽게 만든 이 아이디어는, 신설 법인 및 대회 전반에 걸쳐 민간 투자가 미칠 영향에 대한 우려로 인해 곧바로 비판에 직면했다.

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UEFA는 '축구의 정신과 거버넌스는 거래 대상이 될 수 없다'고 주장하며 가장 먼저 이 계획을 맹비난했고, 뒤이어 남미, 아시아, 북중미카리브축구연맹 등 다른 축구 연맹들도 공개되기 전 어떠한 사전 협의도 없었던 점과 해당 제안을 비판하며 그 대열에 합류했다.

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인판티노 회장은 30일 영상 메시지를 통해 이 제안이 '의무가 아닌 기회'라고 역설하며 방어에 나섰다. "우리는 FFE 제안이 남녀 및 유소년 축구를 통틀어 세계 모든 곳에서 스포츠의 잠재력을 일깨워 줄 것으로 믿는다"면서 "다음 (피파) 포워드 주기만 하더라도 회원국당 배당금은 800만 달러 증가해 2000만 달러에 이를 것"이라고 주장했다.

그러나 UEFA는 다른 회원국들이 9월 표결에서 이 제안을 통과시킬 경우 보이콧을 불사하겠다는 위협과 함께 이 제안에 대한 반대 입장을 재확인했다. 성명서를 통해 "우리는 월드컵 및 기타 FIFA 주관 대회의 소유권을 민간 투자자에게 이전하려는 FIFA의 제안을 만장일치로 단호히 거부한다"는 입장을 재차 밝혔다. "월드컵은 투자 상품으로 취급될 수 없다. 이는 축구가 남긴 가장 위대한 스포츠 유산 중 하나다. 그것은 모든 대륙의 선수, 국가대표팀, 그리고 지지자들이 세대에 걸쳐 구축해 온 것이다. 그 어떤 부분도 민간 투자자에게 양도돼선 안 된다. 월드컵은 팔지 않는다"면서 "축구에 이토록 중대한 의미를 지닌 제안이, 게임의 관리를 위임받은 이들과의 의미 있는 협의 한 번 없이 비밀리에 구상돼 승인 직전까지 이르게 된 것은 무책임할 뿐만 아니라 변명의 여지가 없다. 이는 심각한 리더십의 실패일 뿐 아니라, 세계 축구의 수호자로서 FIFA가 가진 의무의 방기"라고 비판의 목소리를 높였다. "전세계의 축구협회들은 이제 거부할 수 없는 축구 최고 대회들의 포획을 받아들일 것인지, 아니면 그에 따른 결과를 감당할 것인 양자택일의 최후통첩을 받고 있다. 이것은 '민주적 결정'이 아니라, 글로벌 게임의 관리를 위탁받은 기관에 어울리지 않는 협박에 의한 거버넌스이자 강압 행위"라고 주장했다.

이번 보이콧은 남녀 월드컵 및 클럽 월드컵을 포함한 모든 FIFA 주관 대회에 적용된다. 이 입장이 시험대에 오를 최초의 가상 시나리오는 10월 여자월드컵 플레이오프가 될 수 있다.

잉글랜드 축구협회(FA)는 짧은 성명을 통해 "우리는 유럽 동료들과 어깨를 나란히 하며 집단적 견해를 전적으로 지지한다. 우리는 FIFA의 계획에 반대한다. FIFA 월드컵은 축구의 것이며 앞으로도 영원히 그럴 것"이라며 UEFA의 입장을 적극 지지했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com