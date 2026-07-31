"국대 하차해라, 십자인대 파열 기원" 충격 악플 테러→논란의 고소 공지...설영우 소속팀서 펄펄 '시즌 1호 AS'

8일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 진행된 대한민국 월드컵 대표팀의 공식 훈련, 손흥민이 설영우의 멱살을 잡고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.08/

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[스포츠조선 김대식 기자]악플러들에게 시달렸던 설영우가 2026년 북중미월드컵 이후 소속팀에서 펄펄 날고 있다.

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설영우의 소속팀 츠르베나 즈베즈다는 30일(이하 한국시각) 세르비아 베오그라드의 스타디온 라코 미틱에서 열린 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 2차 예선 2차전에서 라른(북아일랜드)를 5대0으로 제압했다. 합계스코어 9대0으로 라른을 제압하고 3차 예선에 진출한 즈베드나는 오는 5일 하포엘 베르셰바(이스라엘)와 대결한다.

설영우는 월드컵을 마무리한 후 빠르게 소속팀에 합류했다. 지난 18일 열린 리그 개막전에 선발로 출전했을 정도다. 이후 설영우는 주중, 주말 동안 계속해서 이어지는 살인일정을 묵묵히 소화하는 중이다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 아쉬워하는 설영우. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

이번 라른전에서는 전반 12분 설영우는 페널티박스 안으로 들어와 마르코 아르나우토비치에게 완벽한 크로스를 배송했다. 하지만 아르나우토비치의 헤더는 하늘로 향하고 말았다.

즈베즈다와 라른은 너무 실력 차가 많이 벌어졌다. 라른의 연속된 실수에 즈베즈다가 득점을 손쉽게 뽑아냈다. 후반 14분 3-0으로 앞서가고 있을 때, 설영우는 순간적인 침투로 오른쪽을 뚫어냈다. 침착하게 터치한 후 아르나우토비치에게 찬스를 양보했다. 아르나우토비치가 마무리하면서 시즌 1호 도움에 성공했다. 설영우는 후반 25분 교체됐다. 즈베즈다 복귀 후 치른 4경기에서 모두 선발로 나와 4연승에 일조한 설영우다.

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지난 월드컵에서 설영우은 여러 도넘은 비난에 시달렸다. 몰상식한 일부 팬들은 설영우에게 입에 담을 수 없는 악플을 퍼부었다. 멕시코와의 조별리그 2차전에서 0대1로 패배한 후 설영우는 악플러에게 시달렸다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 설영우. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

"덕분에 졌다. 감사하다"라는 댓글부터 시작해 "정신차려라, 나이 먹을만큼 X먹었으면 눈치 챙기고, 들을 건 귀담아 X들어라", "국대 자진 하차해라"라는 비난만 가득하다. 심지어 어떤 팬은 "십X인대 파X 기도중"이라는 비상식적인 반응까지 보였다. 흔히 말하는 좌표가 찍힌 것처럼 댓글창에는 악플만 가득했다.

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이런 악플에 설영우 측의 대응도 아쉬웠다는 평가가 나온다. 남아공과의 조별리그 3차전에서 0대1로 패배한 후 설영우 측은 공식 채널을 통해 곧바로 법적 대응을 예고했다. "최근 일부 댓글 및 메시지 중에는 욕설, 인신공격, 명예훼손, 허위사실 유포 등 건전한 의견 표현의 범위를 명백히 벗어난 사례들이 확인되고 있다"며 "악의적인 비방을 포함한 위법 행위에 대해서는 어떠한 선처나 합의 없이 강경하게 대응할 예정"라고 발표했다.

월드컵에서의 최악의 결과를 거둔 후에 곧바로 이런 법적 대응 공지가 올라온 것. 타이밍이 아쉬웠다는 평가가 많다. 해당 대응으로 인해 오히려 국민적인 비호감만 커지고 말았다.