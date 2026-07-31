"인판티노, 집에 갈 시간" 충격적 월드컵 매각 플랜→UEFA 보이콧 성명→英매체 자진사임 요구

FIFA President Gianni Infantino and U.S. President Donald Trump

Silhouette of Gianni Infantino, FIFA President, words "FIFA's $20B Enterprise"

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[스포츠조선 전영지 기자]"인판티노 회장, 이제 집에 갈 시간."

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지안니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장의 리더십이 일생일대의 위기에 처했다. 유럽축구연맹(UEFA) 소속 55개 회원국들이 30일(한국시각) 지아니 인판티노 회장의 월드컵 매각 계획이 강행될 경우 FIFA 주관 대회를 보이콧하기로 의결하는 성명서를 채택했다. 남녀 월드컵 모두에 큰 영향을 미칠 이번 보이콧 가능성은 FIFA의 주요 대회를 매각하려는 인판티노 회장의 계획에 치명타를 입힐 것으로 전망된다. UEFA는 장문의 성명서를 통해 FIFA의 이러한 의도를 공식화하고, 비밀리에 마련된 FIFA의 계획을 '변명의 여지가 없다'며 '협박에 의한 거버넌스'라고 규정했다

캡처=영국 데일리메일

영국 데일리메일은 31일 '집에 갈 시간, 인판티노!'라는 타이틀에 '지안니, 이제 게임은 끝났다! 한탄스러운 권력욕자 인판티노의 월드컵 매각 거대 구상이 수포로 돌아갔다. 데일리 메일 스포츠는 부끄러운 FIFA 회장에게 사퇴를 촉구한다'는 헤드라인을 내걸었다.

'모든 권력욕자가 결국 깨닫게 되듯, 권력 탐닉의 과정에는 몰락의 징조가 명확해지는 순간이 찾아오기 마련'이라면서 '한탄스러운 지안니 인판티노에게 그 순간은, UEFA 산하 55개 회원국 협회들이 최고 입찰자에게 월드컵을 팔아치우려는 FIFA의 음모를 좌시하지 않겠다고 분명히 밝히면서 찾아왔다'고 썼다. 'UEFA는 이 터무니없는 계획이 원래 마땅히 있어야 할 쓰레기통으로 들어가지 않는 한, 월드컵 자체를 포함한 FIFA의 모든 대회에 대한 보이콧을 강행할 것'이라면서 '북중미카리브축구연맹 41개 회원국도 인판티노의 계획을 거부하는 다음 주자가 됐다'고 덧붙였다.

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데일리메일은 '지극히 당연한 결과'라면서 독단적인 월드컵 매각 계획으로 대혼란과 분열을 야기한 인판티노 회장의 퇴진을 요구했다. '자신이 이끌도록 신뢰받은 스포츠를 배신하고 FIFA를 세계 축구 최대 연맹인 UEFA와의 전면전으로 몰아넣은 상황에서 인판티노가 어떻게 회장직을 유지할 수 있겠는가'라면서 '56세의 그는 2027년 3월 모로코에서 열리는 다음 총회에서 FIFA 회장 재선에 출마하겠다는 의사를 밝혔다. 만약 그에게 최소한의 존엄성이라도 남아있다면, 축구계가 그를 차버릴 기회를 갖기 전에 스스로 물러나야 할 것이다. 지안니, 이제 떠나라!'며 자진사퇴를 촉구했다.

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이어 '2021년 비운의 유러피언 슈퍼리그를 비밀리에 모의했다가 출범 직후 산산조각 나는 것을 목도했던 수많은 구단 수뇌부들처럼, 인판티노 회장 역시 31억 파운드의 민간 투자를 유치하려던 비밀 구상이 산산조각난 것이 명백해진 지금, 도의적인 책임을 지고 사퇴해야 한다'고 주장했다. "잉글랜드 축구협회(FA) 및 유럽의 다른 54개 협회가 만장일치로 공동 서명한 UEFA 성명은 '월드컵은 매물이 아니다'라고 선언했다. 이들은 인판티노를 향해 '심각한 리더십의 실패'이자 '협박에 의한 거버넌스'를 주도했다고 비판했다"면서 "이들은 어떠한 협의도 없이 자신들의 뒤에서 가문의 보물을 팔아치우려 한 그의 시도를 '무책임'하고 '변명의 여지가 없다'고 규정했다"고 언급했다.

북중미월드컵에서 이미 흔들린 인판티노의 리더십에 대한 비판도 이어갔다. "이번 여름 공동 개최국인 미국에 매료돼 상업 목적의 하이드레이션 브레이크를 도입하고, 스페인과 아르헨티나의 결승전 동안 황당할 정도로 긴 하프타임 쇼를 진행했으며, 자신의 친구 도널드 트럼프 대통령의 요청으로 폴라린 발로건의 레드카드 징계를 유예해 해당 공격수가 벨기에와의 16강전에 출전할 수 있도록 한 용납할 수 없는 결정을 내렸던 이 남자는 이제 월드컵 자체를 팔아치우려던 시도에서 거대한 난관에 부딪혔다"고 직격했다. "인판티노의 전임자이자 스위스 발레주 출신의 또 다른 FIFA 독재자였던 제프 블래터 전 회장마저 이번 계획을 축구에 '심각한 손상을 입히는 행위'라고 비난했다"면서 "블래터 같은 사람조차 지나치다고 느낄 정도라면, 자신의 도덕적 나침반이 고장 났음을 깨달아야만 한다"고 일갈했다. "블래터와 마찬가지로, 인판티노 역시 떠나라는 우리의 호소를 무시하고 가능한 한 오랫동안 버티며, 어쩌면 내년 총회까지 UEFA에 맞선 싸움에서 소규모 연맹들의 지지에 의존하려 할 가능성이 높다"면서 "축구의 미래를 위해서, 우리는 그의 실패를 바랄 뿐"이라고 썼다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com