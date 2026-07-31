유럽이 인정했다 "김민재 이을 韓 센터백" 이한범 기대감 폭발...벨기에 최강 합류 곧 오피셜

사진=이한범 SNS

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[스포츠조선 김대식 기자]이한범을 향한 기대는 상당히 높다.

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현재 이한범은 벨기에 명문인 클럽 브뤼헤 이적을 코앞에 두고 있다.

프랑스 스카이스포츠에서 일하는 샤샤 타볼리에리는 기자는 30일(이허ㅏ 한국시각) 개인 SNS를 통해 '클럽 브뤼헤와 미트윌란이 총액 800만 유로 수준에 이한범 이적을 합의했다'고 보도했다. 타볼리에리는 '이한범은 다른 빅클럽의 관심에도 불구하고 클럽 브뤼헤 이적을 우선 선택한 것으로 보인다'고 전했다. 현지 보도에 따르면 이한범은 31일 벨기에로 이동해 이적 작업을 마무리할 것으로 보인다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 팬들에게 인사하는 이한범의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

이에 벨기에 매체 VP는 이한범을 소개하는 기사를 통해 기대감을 드러냈다. 매체는 '브뤼헤의 이번 이적 타깃은 2026년 북중미월드컵 무대를 직접 누빈 선수다. 더 놀라운 것은, 비록 한국이 조별리그를 끝으로 짐을 싸야 했지만 이한범은 전 경기 풀타임을 소화했다는 점이다. 개인적인 측면에서 이한범은 이번 월드컵을 매우 만족스럽게 돌아볼 수 있다. 그는 영웅 김민재의 곁에서 한국 수비의 핵심을 맡았다'고 소개했다.

이어 '김민재는 이한범의 팀 동료일 뿐만 아니라, 그와 수년간 비교되어 온 인물이기도 하다. 고국 한국에서는 올해 29세인 김민재가 지난달 24번째 생일을 맞이한 이한범에게 머지않아 바통을 넘겨줄 것으로 기대하고 있다. 이번 월드컵에서 이한범은 확실히 가장 가까운 거리에서 김민재의 플레이를 어깨너머로 지켜보며 배울 수 있었다'며 이한범의 김민재의 후계자가 될 것이라고 언급했다.

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이한범에 대해서 굉장히 자세히 언급했다. 매체는 '이한범은 미트윌란의 선발 라인업에서 결코 빠질 수 없는 핵심으로 자리 잡았다. 지난 시즌 컵대회 결승전 이후에는 완전히 '컬트적인 인기'를 얻기도 했는데, FC 코펜하겐을 상대로 그가 터뜨린 헤더골이 결승골이 되었기 때문이다. 188cm의 장신인 이한범은 세트피스 상황에서 언제나 위협적인 무기'라고 언급했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 경기를 펼치는 이한범의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

또한 이한범이 2023년 항저우아시안게임에서 금메달을 획득해 병역 혜택을 받은 점을 강조하면서 '이 성과는 이한범에게 더없이 달콤한 혜택을 안겨주었는데, 바로 군 면제 특혜였다. 심지어 손흥민조차 그 나이에는 받지 못했던 특혜'라고 했다.

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마지막으로 매체는 '이번 이적이 공식적으로 마무리된다면, 이반 레코 감독은 수비의 거의 모든 요소를 통달한 중앙 수비수를 보유하게 된다. 이는 매우 유용할 수 있는데, 벨기에 리그에서 클럽 브뤼허가 맞닥뜨리는 경기 양상은 유럽챔피언스리그에서의 양상과 다르게 펼쳐지는 경우가 많기 때문이다. 물론 부지런한 이한범 스스로도 개선해야 할 점을 알고 있다. 바로 더 강한 공격성을 보여주는 것이다. 그의 롤모델인 김민재가 자주 그에게 조언하듯 말이다'고 덧붙였다.