'파격 루머' 호날두♥조지나 드디어 세기의 결혼식?...프로포즈 반지만 '100억' 추정

사진캡쳐-더 선

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[스포츠조선 김대식 기자]크리스티아누 호날두가 이번 주에 결혼한다는 루머가 퍼지고 있다.

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영국 더 선은 30일(한국시각) '호날두가 조지나 로드리게스에게 선물했던 것과 같은 커다란 다이아몬드 반지를 약지 손가락에 낀 채 자랑하며 주말 결혼설에 불을 지폈다. 포르투갈의 축구 전설과 그의 여섯 자녀 중 세 명의 어머니인 조지나는 마요르카에서 요트에 탑승할 때 두 사람 모두 화려하게 반짝이는 반지를 끼고 있었다. 작년에 이 반지를 주며 프로포즈했던 호날두와 그의 연인이 이번 토요일에 가정을 이루게 될 것이라고 현지 언론은 보도했다'고 전했다.

호날두는 과거에 2026년 북중미월드컵이 끝나면 우승 트로피와 함께 결혼식을 진행하고 싶다고 밝힌 바 있다. 과거 피어스 모건과의 인터뷰에서 "우승 트로피를 들고 결혼식장에 입장하고 싶다"고 말했다. 그는 이어서 "지금이 적절한 시기라고 믿기 때문에 그녀와 결혼하려 한다"라며, "단순히 내 아이들의 어머니여서가 아니라, 내가 가장 사랑하는 사람이기 때문"이라며 조지나와 결혼하고 싶은 이유를 밝혔다.

두 사람은 모델인 조지나가 스페인 마드리드의 구찌 매장에서 일하고 있던 2016년에 처음 만나 사랑을 키웠고, 지금까지 함께하고 있다. 호날두는 지난해 8월 조지나에게 거대한 다이아본드 반지를 건네며 프로포즈를 한 바 있다. 조지나는 개인 SNS를 통해 "그럴게요(I do)"라고 대답해 프로포즈를 받았다고 공개적으로 밝혔다.

사진캡쳐-더 선

당시 조지나에게 건넸던 반지가 상당히 화제가 됐다. 다이아몬드가 엄청난 크기를 자랑했기 때문이다. 글로벌 매체 비인스포츠는 조지나가 즐겨 착용하는 보석 브랜드 까르띠에 제품일 가능성이 높다고 예상했다. 당시 전문가들은 해당 제품의 가격이 540만달러(약 78억원) 정도로 추정했다. 일각에서는 100억이 넘을 것이라는 예측도 있었다.

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이후 호날두는 "조지나는 반지에는 신경 쓰지 않았다. 나에게 이게 정말 진심인지 물었죠. '진짜예요?'라고 말이다. 그래서 '응, 진심이야. 난 당신을 원하고, 당신과 결혼하고 싶어'라고 말했다. 처음엔 내 말을 믿지 않더라"고 언급한 바 있다.

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다만 아직까지는 결혼식이 정말 이번 주에 진행되는 것이 맞는지 추측이 계속되고 있다. 더선은 '한 TV 진행자는 예식이 포르투갈 신트라에 위치한 킨타 다 레갈레이라 저택에서 열릴 것이라고 주장했으나, 이번 주말 해당 장소가 일반에 공개될 예정으로 알려져 이 주장의 신빙성에 의문이 제기되고 있다'고 언급했다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com