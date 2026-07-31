[오피셜] '이민성호 대참사' 일본 또 파격 선발...아시안게임 명단 발표 '해외파 4명+21세 이하'

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[스포츠조선 김대식 기자]대한민국의 자존심을 박살냈던 일본이 다시 온다.

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일본축구협회는 31일(한국시각) 공식 채널을 통해 2026년 아이치-나고야아시안게임 명단을 최종적으로 발표했다.

오이와 고 감독이 이끄는 일본 아시안게임 대표팀의 공격수로는 후루야 슈스케(도쿄 국제대) 은와디케 우체브라이언 세오(올보르 BK/덴마크), 후쿠나가 유야(교토 산업대), 요코야마 유메키(세레소 오사카), 미치와키 유타카(이와키). 이시바시 세나(쇼난 벨마레)가 발탁됐다.

2~3선에는 이시와타리 넬슨(신트 트라위던/벨기에), 야스다 켄신(V-바렌 나가사키), 이시이 히사츠구(쇼난), 오제키 유토(카와사키 프론탈레), 나카지마 요타로(산프레체 히로시마), 시마모토 유다이(시미즈 에스펄스)가 선발됐다.

AP연합뉴스

수비진에는 우메키 레이(이마바리), 코스기 케이타(프랑크푸르트/독일), 츠치야 카이토(후쿠시마 유나이티드). 이치하라 리온(AZ 알크마르/네덜란드), 나가노 슈토(도쿄), 모리 소이치로(파지아노오카야마), 사토 미히로(알비렉스 니가타), 오카베 타리크카나이 하야토(토요 대학교)가 이름을 올렸다.

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골문에는 피사노 알렉산드르 코토 호리오(나고야 그램퍼스), 코바야시 마사타카(마츠모토 야마가), 아라키 루이(감바 오사카)가 선택을 받았다. 오이와 감독과 계속해서 호흡을 맞춰왔던 선수들이 주로 부름을 받았다. 해외파도 일부 포함됐다.

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아시안게임은 23세 이하로 명단을 구성할 수 있지만 일본은 2년 뒤에 열릴 올림픽을 위해 이번에도 21세 이하(U-21) 선수단으로 구성했다.

일본은 아시안게임 A조에 속해 태국, 키르기스스탄, 홍콩과 다툰다. 일본은 자국에서 열리는 만큼 이번만큼은 금메달 욕심이 클 것이다. 일본은 지난 2018 자카르타-팔렘방 대회와 2023 항저우 대회에서 모두 결승에 올랐으나, 모두 한국에 패배해 은메달에 그친 바 있다.

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하지만 최근 일본 연령별 대표팀은 한국에 강하다. 지난해 열린 23세 이하(U-23) 아시안컵에서 한국은 21세 선수로 구성된 일본에 완패를 당했다. 연령별 대표팀에서 나이는 곧 실력이기에 치욕스러운 완패였다.

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아시안게임 4연패에 도전하는 한국은 최근 흐름도 좋지 않다. 당시 아시안컵 실패 여파로 이민성 감독은 이번 대회를 끝으로 물러난다. 어떻게든 금메달을 또 가져오겠다는 의지는 강하지만 최근 이어진 평가전에서 잇따라 불안한 모습을 노출했다. 아시안게임 금메달을 이번에는 가져오기 어려울 것이라는 여론이 지배적이다.

그럼에도 한국은 최정예로 나선다. 배준호 김지수 양민혁 박승수 등 유럽파 9명이 이름을 올렸다. 이기혁 양현준 엄지성은 23세 초과 와일드카드로 발탁됐다. 이민성호는 조별리그에서 사우디아라비아, 카타르와 만난다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com