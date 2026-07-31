"위기의 인판티노" AFC도 월드컵 매각 계획 반대 성명...UEFA 등과 연대[오피셜X속보]

캡처=AFC 공식 홈페이지

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[스포츠조선 전영지 기자]지안니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장의 독선적 월드컵 매각 계획과 관련 유럽축구연맹(UEFA) 및 북중미카리브축구연맹(Concacaf)이 FIFA 대회 보이콧을 선언한 아시아축구연맹(AFC)도 유럽, 북중미 연맹과의 연대 의사를 분명히 했다.

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AFC는 31일 공식 성명을 내고 가칭 'FIFA 포워드 엔터프라이즈(FFE)' 설립 제안과 관련해 반대와 우려의 뜻을 표명했다. '최근 며칠간 발생한 경과, 전세계 축구계에 퍼진 불확실성에 대해 깊은 우려를 표하며 예의주시해 왔다'면서 'AFC는 FIFA의 주력 대회에 민간 투자를 유치하려는 제안과 FFE를 둘러싼 의사결정 과정에 대해 심각한 우려를 표명하며, UEFA 및 CONCACAF와 뜻을 함께하고 연대한다'고 밝혔다.

'FIFA 월드컵 보이콧이라는 실제적인 가능성이 대중의 논의에 등장하는 수준에 이르렀다는 사실은 우리 축구의 미래를 걱정하는 모든 이들에게 우려스러운 일'이라면서 '축구가 결코 이러한 상황에 처해선 안됐다'고 짚었다. '이러한 배경 속에 UEFA와 CONCACAF가 밝힌 명확한 입장을 비롯해 축구계 전반에 걸쳐 나타난 전례 없는 분열을 고려할 때, AFC는 제안된 FFE가 추진에 필요한 광범위한 합의와 통합을 현실적으로 이뤄낼 수 없다고 판단한다'면서 'FIFA 월드컵은 세계 축구의 정점이자 모든 대륙 축구 연맹과 세계 최고 축구 강국들의 참여로부터 그 힘을 얻는다. 대회의 통합과 보편적 성격을 훼손할 위험이 있는 모든 제안은 반드시 재고돼야 한다'고 주장했다.

'당장의 논쟁은 FFE에 집중돼 있지만, AFC는 이 문제가 단 하나의 제안을 넘어선 사안이라고 본다'면서 '오히려 이번 사태는 반드시 해결돼야 할 FIFA의 의견 수렴 및 의사결정 과정상의 근본적인 약점을 드러냈다'고 적었다. FIFA의 소통 없는 일방적, 독단적인 결정에 대한 강력한 불만을 제기했다. 이어 'AFC는 이번 제안에 대한 FIFA의 최신 해명을 입수했으나, 지배구조(governance), 제도적 절차, 실질적인 의견 수렴을 둘러싼 핵심적인 우려사항들은 여전히 해소되지 않은 채 남아 있다'고 진단했다.

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'세계 축구의 상업적, 스포츠적, 전략적 미래에 영향을 미칠 수 있는 이처럼 중요한 제안이, 대륙 연맹과 회원국 협회(MA), 심지어 FIFA 평의회를 포함한 FIFA 자체 의결 기구마저 소외감을 느끼게 만드는 방식을 통해 추진돼서는 안된다'면서 의사결정 과정의 문제점을 지적했다. '세계 축구의 최우선 목표는 이 정도 규모의 결정이 투명성에 기반하고 축구계의 신뢰를 확보할 수 있는 절차를 통해 도출되도록 보장하는 것이어야 한다'고 덧붙였다.

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'주요 이해 관계자들은 이처럼 중대한 구상을 이미 방향성이 결정된 것처럼 보이는 상태에서 통보받은 게 이번이 처음이 아니다'라면서 '이러한 방식은 FIFA의 지배구조 체계에 대한 신뢰를 떨어뜨리고 법적 권한을 가진 기구들의 권위를 실추시킨다'며 FIFA의 독선을 거듭 지적했다. '아무리 의도가 좋다 하더라도, 사후에 이뤄지는 의견 수렴 절차가 FIFA 기구 및 축구 가족과의 적절한 조기 소통을 대체할 수 없다'고 했다.

'AFC는 FIFA가 세계적인 중요성을 지닌 제안들을 추진할 때 적절한 의견 수렴과 실질적인 참여, 그리고 FIFA 법정 기구들의 적절한 감독을 거치도록 지배구조 및 의사결정 체계에 대한 긴급 점검에 나설 것을 촉구한다'고 민주적 의사결정 제도의 도입을 강력하게 주장했다. 이어 'FIFA 월드컵과 축구라는 경기 자체는 전세계 축구 가족 모두의 것이다. 그 미래는 언제나 모든 대륙 연맹과 회원국 협회의 목소리를 반영하는 기관들을 통해 다 함께 만들어가야 한다'고 거듭 강조했다.

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한편 영국 BBC는 AFC의 반대 성명서를 속보로 전한 후 '이로 인해, FIFA의 해당 계획안은 표결에 부쳐지더라도 회원국들의 승인을 받기 어려울 것'이라고 전망했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com