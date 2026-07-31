[단독]유럽파 골키퍼가 탄생했다! 제주 '차세대GK' 허재원, '독일 명가' 바이에른2 '전격 임대'

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[스포츠조선 박찬준 기자]유럽파 골키퍼가 탄생했다.

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K리그 이적시장에 정통한 관계자는 "제주SK의 유망주 골키퍼 허재원이 바이에른 뮌헨2로 임대이적한다. 모든 조건에 합의를 마쳤다. 조만간 발표가 있을 것"이라고 전했다. 이 관계자는 "활약에 따라 완전 이적도 가능한 조건이 있는 것으로 파악됐다"고 귀뜸했다.

허재원은 제주가 애지중지 키운 유망주다. 1m94, 83kg의 압도적인 피지컬과 동물적인 반사신경을 자랑하는 허재원은 지난해 제주SK U-18팀 소속으로 2025년 U-17 월드컵 최종 명단 승선하며 주가를 높였다. 2026시즌을 앞두고 제주SK와 준프로 계약까지 체결했다.

일찌감치 잠재력을 인정받은 허재원은 1월 제주의 전폭적인 지원 속 바이에른에서 위탁 교육을 받았다. 이어 'FC바이에른 월드스쿼드 2026' 명단에 이름을 올리며 주목을 받았다. 'FC 바이에른 월드스쿼드'는 '세계 최고의 명문' 중 하나인 바이에른 뮌헨이 전 세계 19세 이하 유망주를 선발해 훈련, 경기, 문화 교류를 함께 진행하는 국제 육성 프로그램이다.

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'FC바이에른 월드스쿼드 2026'는 2021년부터 운영됐으며 선발된 선수들은 독일과 해외에서 훈련과 친선경기를 통해 성장하는 글로벌 육성 프로젝트다. 실제 다수의 참가자들이 프로팀 계약에 성공한 사례가 있어 유망주들에게는 글로벌 등용문으로 자리매김하고 있다.

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그동안 한국인 유망주가 참가한 적은 있지만, 제주 유소년 출신 선수가 발탁된 건 허재원이 처음이었다. 지난해 제주와 파트너십을 체결한 세계적인 유스 육성 플랫폼 'R&G (Red & Gold Football)' 관계자는 지난해 11월 제주 U-18팀이 참가한 'K리그 아시안 유스 챔피언십 제주 2025'를 관전하며 허재원의 잠재력을 직접 확인했다.

허재원은 'FC 바이에른 월드스쿼드'의 일원으로 6월부터 훈련을 진행했고, 허재원의 잠재력에 고무된 바이에른은 곧바로 러브콜을 보냈다. 육성 시스템 구축에 열을 올리고 있는 제주 역시 자체 제작 선수를 위해 길을 열어주기로 했다.

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허재원의 바이에른2 임대 이적으로 한국 축구는 유럽파 골키퍼를 갖게 됐다. 비록 리저브팀이지만, 골키퍼라는 점에서 의미가 있다. 그간 한국은 전포지션에 걸쳐 많은 유럽파를 배출했지만, 골키퍼는 불모지였다. 이전까지 대한민국 남자 선수 중 유럽무대에 진출해 정식으로 활약한 골키퍼는 2009년 핀란드로 이적한 권정혁이 유일했다. 허재원은 정우영, 이현주에 이어 세 번째로 바이에른2에서 뛰는 선수가 됐다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com